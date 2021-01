Feyenoord maakt komst Pratto wereldkundig; contract tot einde seizoen

Vrijdag, 1 januari 2021 om 17:03 • Laatste update: 17:13

Feyenoord heeft zich definitief versterkt met Lucas Pratto. De Argentijnse spits heeft donderdag zijn medische keuring doorstaan en wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van River Plate. Feyenoord zou volgens eerdere berichtgeving van het Algemeen Dagblad een optie tot koop hebben bedongen tijdens de onderhandelingen, maar dit wordt door diverse Argentijnse media tegengesproken. Feyenoord rept zelf met geen woord over een optie tot koop.

Technisch directeur Frank Arnesen legt op de clubwebsite uit waarom hij bij Pratto is uitgekomen. "Met de komst van een ervaren spits als Lucas voegen we een extra aanvallende optie toe aan de selectie die er meteen kan staan", zegt de Deense directeur. "Iets dat zeer welkom is met het oog de aanstaande, belangrijke seizoenshervatting en de ambities die we voor dit seizoen hebben."

Als Feyenoord inderdaad geen optie tot koop heeft, blijft de samenwerking beperkt tot de komende zes maanden. Feyenoord neemt het salaris van de Argentijnse spits over, maar hoeft River Plate volgens de kranten in Argentinië geen huursom te betalen. River Plate is er vooral bij gebaat dat de spits zijn vorm herpakt nadat de club in januari 2018 11,5 miljoen euro voor hem betaalde. Bij Feyenoord wordt Pratto na Marcos Senesi de tweede Argentijn en moet de ervaren centrumspits de concurrentie aangaan met Nicolai Jörgensen en Róbert Bozeník, die dit seizoen mede door blessureleed totaal niet hebben kunnen overtuigen. Met Bryan Linssen, Naoufal Bannis en Dylan Vente heeft trainer Dick Advocaat nog drie extra opties voor de spitspositie.

De 32-jarige Pratto speelde tussen september 2016 en maart 2017 vijf keer voor het Argentijnse nationale elftal in de WK-kwalificatie voor het eindtoernooi in 2018. De spits wist daarin twee doelpunten te maken. Pratto speelde in het seizoen 2011/12 één jaar voor Genoa, voor het overige heeft hij zijn carrière doorgebracht bij Zuid-Amerikaanse clubs. Sinds 2017 speelt hij voor River Plate, waarvoor hij op 26 goals in 109 wedstrijden staat. Dit seizoen komt de spits niet altijd in de plannen voor van trainer Marcelo Gallardo en kwam hij tot zeven optredens.