De top 100 van Marca: vier Nederlanders en een opvallende nummer twee

Donderdag, 31 december 2020 om 09:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:07

Marca heeft traditiegetrouw op oudejaarsdag de top honderd van beste voetballers van het kalenderjaar bekendgemaakt. Voor de populaire sportkrant van Spanje was er geen twijfel over mogelijk: Robert Lewandowski was de beste voetballer van 2020. De Pool was een jaar geleden nog de nummer twaalf. “Hij heeft geen rivaal. Zijn hoge niveau, zowel in de Bundesliga als in Europa, was onbetwistbaar. Hij eindigde als topscorer in beide competities en bewees, net als andere nog actieve legendes als Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic, dat leeftijd slechts een getal is.”

“De cijfers van Lewandowski zijn adembenemend: 55 doelpunten en 10 assists in 47 duels voor Bayer München en een Champions League in de vitrine.” Lewandowski is zodoende de opvolger van Lionel Messi, die in 2019 door Marca op de eerste plaats werd gezet. Het Spaanse dagblad heeft een opvallende nummer twee: Joshua Kimmich. “Een van de beste, zo niet de beste, defensieve middenvelders van dit moment. Een blessure zorgde ervoor dat hij de laatste acht duels van dit seizoen moest missen en in deze reeks kreeg Bayern gemiddeld een doelpunt per wedstrijd tegen. Dat overkwam Bayern niet met Kimmich in de gelederen. Het succes van Bayern in 2020 is voor een groot deel aan Kimmich te danken.”

Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, Manuel Neuer, Erling Braut Haaland en Messi completeren de top tien van 2020. Alleen Messi (eerste), Benzema (tweede), Ronaldo (vierde) en Mbappé (vijfde) staan zodoende net als in 2019 in de top tien, maar Mbappé is de enige voetballer die vorderingen heeft gemaakt. “Paris Saint-Germain was één wedstrijd verwijderd van het winnen van prijzen. Hoewel Mbappé niet zijn stempel op de Champions League-finale kon drukken, blijft hij zich ontwikkelen en geeft hij degenen die al jaren beweren dat hij de koning van de volgende generatie zal zijn, groot gelijk. Met het nationale elftal zet hij ook grote stappen, maar hij wordt eigenlijk te groot voor Paris Saint-Germain”, licht Marca toe.

In 2019 maakten nog zes Nederlanders deel uit van de top 100: Virgil van Dijk (3), Frenkie de Jong (7), Matthijs de Ligt (13), Donny van de Beek (33), Georginio Wijnaldum (34) en Memphis Depay (72). Het was ook het kalenderjaar waarin Dusan Tadic (22), Hakim Ziyech (38) en David Neres (56) hoge ogen scoorden. Een jaar later zijn nog slechts vier van deze namen in de lijst terug te vinden. Van Dijk is nu pas op een vijftiende plaats terug te vinden. “De muur. De centrale verdediger die de defensie van Liverpool naar grote hoogtes leidde. Trent Alexander-Arnold en Andy Robertson konden naar hartenlust opstomen naar voren, met de geruststellende gedachte dat Van Dijk achterin stond.”

Opvallend genoeg staat De Ligt niet meer in de top honderd van Marca, dat verder ook geen reden zag om de naam van Van de Beek te noteren. De Jong (46) en Wijnaldum (49) zijn gezakt ten opzichte van vorig jaar en alleen Depay heeft zodoende vooruitgang geboekt. De aanvaller van Olympique Lyon is op een zestigste plaats terug te vinden. “Wellicht was 2020 het beste jaar in de loopbaan van Depay. De coronapandemie zorgde ervoor dat hij het restant van het seizoen niet miste en die kans liet hij niet onbenut. Heer en meester bij Olympique Lyon: Memphis is de sleutelspeler van de Franse club. Al het gevaar loopt via Depay. Een halve finale van de Champions League bereiken lukt niet zomaar en dat geldt ook voor het innemen van de koppositie van de Ligue 1. De Panenka-meester stond op het punt om voor Barcelona te tekenen. Zal hij daar in 2021 in slagen?”