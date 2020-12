Transfervrije El Khayati gaat nadenken over ‘iets moois uit Nederland’

Donderdag, 31 december 2020 om 07:17 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:01

Nasser El Khayati is eindelijk transfervrij. Het papierwerk van de 31-jarige middenvelder is pas deze week in orde gemaakt, ook al kreeg hij in oktober te horen dat hij Qatar SC mocht verlaten. Op 19 oktober bedankte de club El Khayati zelfs al via sociale media voor zijn inspanningen. Na twee maanden gesteggel over het ontbinden van de contractuele overeenkomst mag de spelmaker eindelijk gaan en staan waar hij wil.

“Ik ga het even rustig op me af laten komen”, vertelt El Khayati in gesprek met ESPN. “Als je een hele mooie aanbieding ergens anders krijgt, doe je dat. Maar als er iets moois uit Nederland komt dan ga ik daar zeker over nadenken. Het is allemaal nog pril, ik ben pas sinds gisteren transfervrij.” El Khayati werd eerder met FC Groningen en voormalig werkgever ADO Den Haag in verband gebracht.

Een terugkeer naar Nederland sluit El Khayati zodoende niet uit. Na het nodige getouwtrek ruilde de middenvelder ADO Den Haag in voor een lucratief avontuur in Qatar, waar hij na dik een jaar echter ruimte diende te maken voor nieuwe spelers. “Ik kan niet wachten om weer lekker te gaan voetballen. Ik ben fit genoeg om te spelen.”

“Natuurlijk mis ik wel een beetje ritme, maar gelukkig ben ik wel het type die na een week zijn balgevoel weer terug heeft. I'm ready.” ADO haalde El Khayati in 2017 terug naar Nederland na een verblijf bij Burton Albion en Queens Park Rangers. Daarvoor speelde de spelmaker voor onder andere Kozakken Boys, Olympiakos Nikosia en NAC Breda.