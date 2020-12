De Telegraaf analyseert AZ: ‘Hij heeft Idrissi min of meer doen vergeten’

Donderdag, 31 december 2020 om 07:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:16

AZ had bij winst op FC Utrecht het jaar als gedeelde nummer drie in de Eredivisie kunnen afsluiten, maar de Alkmaarders gaven afgelopen zondag voor de vijfde keer dit seizoen een zeker lijkende zege uit handen. De Noord-Hollanders hebben een zeer rumoerige eerste seizoenshelft achter de rug, met een dramatische start, een corona-uitbraak en uiteraard het congé van Arne Slot. “Is AZ in 2021 net als vorig seizoen in staat bij Ajax langszij te komen?”, vraagt De Telegraaf zich donderdag in een analyse af.

Het dagblad noemt Owen Wijndal als sensatie van AZ. “Waar spelers in alle grote competities door het in elkaar gepropte speelschema bij bosjes omvielen, daar raasde de 21-jarige Zaankanter als een hogesnelheidstrein over de linkerflank. Zonder ook maar één seconde te missen in veertien Eredivisie-duels en acht krachtenverslindende Europese wedstrijden. En dat niet alleen, Wijndal speelde en passant ook vier interlands, waarin hij zich na een aarzelend begin tegen Mexico steeds beter weerde.”

De Telegraaf wijst Teun Koopmeiners, goed voor negen doelpunten en drie assists, aan als de MVP van AZ. “‘TD’ Max Huiberts zal er rekening mee moeten houden dat er net als in de zomer Britse pogingen ondernomen zullen worden om de captain los te weken. Het verschil tussen een Deal or No Deal zal ’m ongetwijfeld in de hoogte van het bod zitten.” Het dagblad noemt Jesper Karlsson de meest in het oog springende aankoop. “De Zweedse flankenflitser, uitgeroepen tot Zweeds Voetballer van het Jaar, is in competitieverband met vijf goals en dito assists na Koopmeiners de meest waardevolle AZ-speler en heeft Oussama Idrissi min of meer doen vergeten.”

AZ slaagde er afgelopen seizoen in om tot tweemaal toe een gat van zes punten met Ajax goed te maken. De achterstand van het team van Pascal Jansen bedraagt nu zeven punten. “Wil AZ de Amsterdammers opnieuw achterhalen, dan kan de ploeg zich nauwelijks misstappen permitteren. Dat is de hoge prijs die AZ moet betalen voor de rampzalige competitiestart, waarin AZ mentaal kwetsbaar bleek door viermaal een voorsprong uit handen te geven.” Voor AZ staat er in de onderlinge confrontaties in januari dus meer op het spel dan voor Ajax en PSV. “Het valt te hopen dat de telepathische verbinding tussen Calvin Stengs en Myron Boadu snel in ere wordt hersteld en dat de defensie zich in tijden van stress manmoediger manifesteert.”

“De unieke reeks van afgelopen seizoen tegen de traditionele top drie, vier zeges zonder tegengoal, zou de AZ’ers wel eens zand in de ogen kunnen strooien.” De Telegraaf vindt dat de spelers zich zo langzamerhand moeten afvragen waarom de ploeg zo kwetsbaar is als de opponent bij een achterstand va banque gaat spelen. “AZ zal lering moeten trekken uit een karrenvracht aan weggegeven voorsprongen, want de jonge spelers en onervaren hoofdtrainer Jansen zullen het zélf moeten oplossen. (…) Met een verdediging die bij iedere standaardsituatie of voorzet van de flanken op instorten staat, wordt het anders nog een hels karwei om een Europa Conference League-ticket in de wacht te slepen.”