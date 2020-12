Real Madrid én Barcelona verwachten huuraanbieding na bevestiging Getafe

Woensdag, 30 december 2020 om 23:40 • Laatste update: 23:46

Getafe is geïnteresseerd in het afsluiten van een huurovereenkomst met een middenvelder van zowel Barcelona als Real Madrid, zo bevestigt Ángel Torres, de president van de club. In het programma El Transistor van het Spaanse Once Cero geeft Torres te kennen dat het gaat om Carles Aleñá en Takefusa Kubo, die bij respectievelijk Barça en Real weinig aan spelen toekomen.

Aleñá keerde afgelopen zomer terug bij Barcelona na een verhuurperiode van een half jaar bij Real Betis, maar de 22-jarige middenvelder kwam dit seizoen nog niet in de buurt van een vaste basisplek onder Ronald Koeman. De geboren Catalaan kwam dit seizoen tot slechts 46 speelminuten in LaLiga; in de Champions League moest Aléña genoegen nemen met twee korte invalbeurten en een basisplek in het gewonnen duel tegen Dinamo Kiev (0-4).

Verder verzekert Torres dat de tweede winterse versterking die hij op het oog heeft, Kubo, zelf ook geïnteresseerd is in een huurovereenkomst met Getafe. “Kubo wil komen. En inderdaad, de andere versterking kan Aleñá zijn. Maar we kunnen het niet te bont maken”, zo klonken de woorden van de president. Hij houdt nog een slag om de arm, omdat de financiële situatie bij de club wellicht niet toereikend is om beide kandidaten binnen te halen. Kubo werd in de eerste helft van het huidige seizoen verhuurd aan Villarreal, maar de Japanner kan, net als bij Real Madrid, ook daar niet rekenen op een basisplek.

Verder komt ook de eventuele terugkeer van supporters naar de Spaanse stadions ter sprake in het programma van Once Cero. "Ik hoop dat de terugkeer van het publiek naar de stadions zal goedgekeurd wordt tijdens de bijeenkomst op 15 januari", bekende Torres. De president van LaLiga, Javier Tebas, kondigde eerder al aan dat fans vanaf volgende maand welkom zijn in de stadions, maar rectificeerde zijn woorden na een gesprek met de minister van sport, Irene Lozano. Het zou volgens Tebas toch ‘onverantwoord’ zijn om te veel haast te maken met het vullen van de stadions.