Eden Hazard kan Real Madrid bij rentree niet redden; Atlético loopt ver uit

Woensdag, 30 december 2020 om 23:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:24

Real Madrid is er niet in geslaagd om 2020 winnend af te sluiten. De ploeg van trainer Zinédine Zidane kwam in een ijzersterke eerste helft op voorsprong tegen Elche, maar gaf die na rust uit handen: 1-1. Eden Hazard maakte na een maand van nieuw blessureleed twaalf minuten voor tijd zijn rentree, maar de Belgische aanvaller kon nauwelijks een rol van betekenis spelen. Nummer twee Real Madrid raakt verder achterop bij koploper Atlético Madrid, dat twee punten meer én nog twee duels tegoed heeft.

In de eerste helft had Real Madrid nauwelijks iets te duchten van Elche. Zelf zocht de Koninklijke naar hartenlust de aanval: Marcelo raakte na een doorkopbal van Casemiro met een volley de lat. Even later werd ook een schot van Marco Asensio door doelman Édgar Badía tegen de lat getikt. De bal kwam dit keer terug de zestien in, waarna Luka Modric alert reageerde en met het hoofd de kruising vond: 0-1.

In het restant van de eerste 45 minuten was Karim Benzema dichtbij na een voorzet vanaf de linkerkant van Sergio Ramos, maar de spits mikte net naast. Real Madrid dacht een penalty te krijgen na een vermeende handsbal van Iván Marcone, maar scheidsrechter Jorge Figueroa Vázquez kwam na het bekijken van de beelden tot de conclusie dat de bal op het bovenbeen van de middenvelder van Elche kwam.

Vrijwel uit het niets kwam Elche in de tweede helft terug. Zeven minuten na rust trok Daniel Carvajal aan het shirt van Antonio Barragán, waarna de thuisploeg een penalty kreeg. Die werd door Fidel buiten het bereik van doelman Thibaut Courtois binnen geschoten: 1-1. Real kwam daarna goed weg, toen het schot van Lucas Boye de paal toucheerde. Aan de overkant probeerde Carvajal het met een laag schot in de verre hoek, dat gepakt werd door Badia. De doelman was een minuut later opnieuw belangrijk voor Elche, door een poging van dichtbij van Ramos te keren.

Zidane bracht in de 78ste minuut Hazard in het veld in de hoop de winnende treffer alsnog te kunnen forceren. De oefenmeester stuurde ook Ramos mee naar voren als stormram en de druk op het doel van Elche werd in de slotfase steeds groter. Benzema schampte de bal na een goede voorzet van Modric slechts, waardoor die net naast ging, maar verder kwam Real niet. Courtois tikte aan de overzijde nog een fraaie vrije trap van Gonzalo Verdu uit de kruising.