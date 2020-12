Liverpool sluit jaar bij rentree van Thiago Alcántara teleurstellend af

Woensdag, 30 december 2020 om 22:51 • Laatste update: 23:07

Liverpool is er woensdagavond niet in geslaagd af te rekenen Newcastle United. Het tempo lag gedurende het hele Premier League-duel op St. James' Park hoog, maar beide teams konden geen doorbraak forceren: 0-0. Bij Liverpool maakte Thiago Alcántara zijn rentree: de middenvelder keerde na tweeënhalve maand terug van een knieblessure en viel in de 73ste minuut in voor James Milner. Liverpool blijft met 33 punten wel koploper in Engeland; Manchester United volgt, met een wedstrijd minder gespeeld, op drie punten van the Reds.

Het was Newcastle United dat in de openingsfase van de wedstrijd voor het grootste gevaar zorgde. Eerst was het Callum Wilson die aan de linkerkant van het zestienmetergebied zijn directe tegenstander afschudde en van dichtbij kon inschieten, maar Fabinho wist de poging met een uiterste krachtsinspanning tot een hoekschop te verwerken. Halverwege de eerste helft kwam ook Liverpool er voor het eerst gevaarlijk uit. Hoewel Trent Alexander-Arnold binnen de zestien genoeg ruimte kreeg om doelman Karl Darlow in de problemen te brengen, lukte het de rechtsback niet om vaart achter zijn volley te krijgen.

Tien minuten voor rust kreeg Mohamed Salah een reuzenkans om zijn ploeg op voorsprong te schieten. De competitietopscorer mocht een fraaie pass van achteruit aannemen in het strafschopgebied, maar oog in oog met Darlow verzuimde de Egyptenaar te scoren. Op slag van rust kwamen the Reds opnieuw in de buurt van het vijandige doel, DeAndre Yedlin voorkwam met een perfect getimede sliding echter dat Salah een opgelegde kans kreeg. Vervolgens was het opnieuw Darlow die zijn ploeg met een uitstekende redding op de been hield: de doelman tikte een harde kopbal van Firmino uit de benedenhoek.

Het tempo lag hoog in de tweede helft en tien minuten na rust mocht ook Sadio Mané een duit in het zakje doen, maar hij knikte de bal rakelings langs de paal. Halverwege de tweede helft kregen de bezoekers opnieuw een grote kopkans, ditmaal was het Firmino die, na mistasten van de keeper, zijn inzet niet op doel kreeg. In de slotfase moest ook Alisson Becker nog in actie komen toen Joelinton uit een voorzet gevaarlijk richting de verre hoek kopte, maar de Braziliaan had een uitstekende redding in huis. Ook de bezoekers mochten het nog zeker twee keer proberen, de aanvallers van Liverpool hadden het geluk echter niet aan hun zijde. Georginio Wijnaldum kwam twintig minuten voor tijd in het veld voor Curtis Jones, maar kon geen rol van betekenis spelen.