Arsenal raakt met huurdeal verlost van grootverdiener zonder speelkansen

Woensdag, 30 december 2020 om 22:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:41

Arsenal en Sead Kolasinac raken van elkaar verlost. The Gunners hebben overeenstemming bereikt met Schalke 04 over een huurperiode voor de 27-jarige linksback, zo meldt Sky Deutschland. Kolasinac moet hekkensluiter Schalke, waarvoor hij al eerder succesvol speelde, helpen in de strijd tegen degradatie.

Kolasinac was in zijn eerste drie seizoenen bij Arsenal een gewaardeerde kracht, maar is sinds dit seizoen op het tweede plan beland. Manager Mikel Arteta liet de linkervleugelverdediger in de Premier League slechts één wedstrijd meespelen; voor het overige moest de international van Bosnië-Herzegovina het stellen met minuten in de minder belangrijk geachte Europa League en EFL Cup.

Schalke 04 ondernam al eerder pogingen om Kolasinac terug te halen, maar slaagde daar om financiële redenen steeds niet in. Arsenal is volgens Sky Deutschland nu bereid geweest om een deel van het salaris van Kolasinac, die in Londen geldt als grootverdiener, door te blijven betalen. Het gaat om een huurdeal tot het einde van het seizoen, zonder optie tot koop.

Kolasinac brak in 2012 door in de hoofdmacht bij Schalke 04, waar hij het grootste deel van zijn jeugdopleiding doorliep. De verdediger speelde uiteindelijk vijf jaar in Gelsenkirchen, alvorens hij in 2017 transfervrij vertrok naar Arsenal. In drieënhalf jaar heeft Kolasinac 113 officiële wedstridjen voor de Engelse grootmacht gespeeld, waarin hij 5 keer scoorde en 15 assists gaf.