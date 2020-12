Jordi Cruijff heeft glasheldere boodschap aan presidentskandidaat bij Barcelona

Woensdag, 30 december 2020 om 22:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:11

Jordi Cruijff heeft er genoeg van dat hij door Victor Font te pas en te onpas wordt genoemd in zijn toekomstplannen voor Barcelona. Cruijff laat via zijn socialmediakanalen weten niet betrokken te zijn in 'het electorale proces' bij Barça en zich te focussen op Shenzhen FC; de oud-voetballer is trainer van de Chinese club.

Woensdag presenteerde Font, een van de voornaamste kandidaten voor het presidentschap bij Barcelona, zijn exacte plannen met de club. De kandidaat toonde daarbij een organogram met daarin zijn gewenste functionarissen. Xavi, die momenteel trainer is in Qatar bij Al-Sadd, moet de algemeen directeur worden onder Font, terwijl hij Cruijff noemt als zijn sportief directeur. Ronald Koeman blijft onder Font actief als hoofdtrainer, zo blijkt eveneens uit het organogram.

Me gustaría aclarar que estoy centrado en mi compromiso con el Shenzhen FC y al margen del proceso electoral a la presidencia del Barça. I want to clarify that I am focused on my commitment to Shenzhen FC and am not involved in the electoral process for the Barça presidency.