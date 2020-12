Knap doelpunt van Luis Suárez blijkt genoeg voor winst in derby

Woensdag, 30 december 2020 om 21:09 • Laatste update: 21:15

Atlético Madrid heeft zich woensdagavond verzekerd van de drie punten in de derby tegen Getafe. In het Wanda Metropolitano was de ploeg van Diego Simeone, die voor de vijfhonderdste keer op het veld stond als trainer van Atlético, met 1-0 te sterk. Dat was te danken aan Luis Suárez, die in de eerste helft uit een vrije trap van Yannick Carrasco raakkopte. Het was de eerste wedstrijd van Atlético zonder Diego Costa, wiens contract onlangs werd ontbonden.

Atlético Madrid ging vanaf het eerste fluitsignaal nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer. Na een mislukte doelpoging van Yannick Carrasco in de vijfde speelminuut, was het even later Thomas Lemar die een grote kans kreeg. De middenvelder ontving een splijtende steekpass aan de linkerkant van het zestienmetergebied, maar zijn schot van dichtbij spatte uiteen op de paal. Na twintig minuten spelen werd het opportunistische voetbal van de thuisploeg beloond. Vanaf de as van het veld vond Carrasco uit een vrije trap Luis Suárez, die ter hoogte van de penaltystip de bal met het hoofd verlengde en in de verre hoek doeltrof: 1-0.

GOAL, GOAL, GOAL! ? Luis Suárez zet de Madrilenen na 20 minuten met het hoofd op voorsprong ????#ZiggoSport #LaLiga #ATMGET pic.twitter.com/yCivVjOC3t — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 30, 2020

Nadat de ban gebroken was bleven los Colchoneros jagen, waardoor Suárez vijf minuten na zijn treffer bijna opnieuw tot scoren kwam. Ditmaal miste zijn kopbal echter richting en de marge bleef minimaal. Tien minuten voor rust kwam Getafe voor het eerst aan aanvallen toe, maar een doelpoging van Ángel Rodríguez belandde recht in de handen van Jan Oblak. Vervolgens kreeg ook Xabier Etxeita een grote kans om voor de gelijkmaker te zorgen. De centrale verdediger ontving een teruglegbal en kon vrij uithalen op circa tien meter van het doel, maar hij kreeg het leer niet tussen de palen.

Het was Getafe dat na rust sterker uit de kleedkamers kwam, al leidde het lichte overwicht niet direct tot grote mogelijkheden. Atlético Madrid hield zich erg op de achtergrond in de tweede helft en tot tien minuten voor het eindsignaal kwam alleen Lemar met doelpoging, maar het ontbrak de inzet aan kracht en Rubén Yáñez kwam niet in de problemen.

In de slotfase mocht Enes Ünal nog een poging wagen de stand gelijk te trekken uit een vrije trap op een gunstige positie, maar zijn schot ging hoog over. Het laatste wapenfeit van de wedstrijd kwam van de voet van Ángel Correa, de invaller stuitte na een goede dribbel echter op keeper Yáñez. Inmiddels is het bijna 27 uur geleden dat Getafe wist te scoren tegen Atlético Madrid; in 2011 scoorden de Azulones voor het laatst tegen de mannen van El Cholo.