Van der Gijp over bijbaan van zoon: ‘Geen weldenkend mens heeft daar zin in’

Woensdag, 30 december 2020 om 20:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:56

Van René van der Gijp hoeft zijn zoon Nicky niet zo nodig een bijbaan te zoeken, zo vertelt de analist in een interview dat hij samen met zijn vrouw Minouche geeft aan Shownieuws. Van der Gijp moet vooral lachen om het idee van zijn zoon om eten te gaan bezorgen. "Hij moet nu van Minouche gaan werken", opent de oud-rechtsbuiten zijn verhaal.

"En dan wil hij bij zo'n Uber-ding gaan werken, dat hij eten rondbrengt", vervolgt Van der Gijp. "Ik denk dan: door die kou fietsen, wat moet je ermee? Word je toch ook niet blij van? Met het vreten van een ander", giert de oud-voetballer. "Donder lekker op man! Beetje door de kou fietsen met het vreten van een ander! Dat doe je toch niet?! Geen weldenkend mens die daar zin in heeft."

Zijn vrouw Minouche blijft bij haar standpunt dat Nicky een bijbaan moet zoeken. "Daar hebben ze ook geen zin in, maar ze willen wel centjes verdienen, dus ze moeten het gewoon doen", aldus de vrouw, die in juli trouwde met Van der Gijp. "René wordt nooit boos op de kinderen, nooit. Ze kunnen echt alles doen. Ook als ze rommel maken, hij ruimt het gewoon op. Hij zegt er niks van, of hij zegt het tegen mij: 'Er lagen weer drie flesjes Spa Blauw op de grond.' Dan denk ik: 'Nou, dan moet je dat zeggen, hè? Dat hij dat op moet ruimen!''

"Weet je wat het is lieverd", reageert Van der Gijp op kenmerkende wijze. "Die kleine van mij heeft z'n moeder gereanimeerd. En altijd als ik daar aan denk, als ik hem zie, denk ik: 'Moet ik dan zeggen: 'Gooi je blikje in de vuilnisbak?'' Dat is niks!" Minouche reageert daarop met: "Hij voedt zich ook niet zelf op. Hij moet gewoon af en toe ook eens leren hoe een wasmachine werkt. Of een keer de hond uitlaten."