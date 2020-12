Hoge verwachtingen van ‘natuurtalent’ bij Ajax: ‘Hij is een van de juweeltjes’

Woensdag, 30 december 2020 om 20:25 • Jeroen van Poppel

Na lang getouwtrek met Santos slaagde Ajax er in om Giovanni Manson Ribeiro begin dit jaar binnen te halen. De verwachtingen van de achttienjarige middenvelder, die dit seizoen veertien keer uitkwam voor Jong Ajax, zijn in Brazilië hooggespannen, zo verklaart journalist Caio Nascimento tegenover fansite Ajax Youth Academy. "Giovanni werd gezien als een van de juweeltjes uit de opleiding van Santos, vanwege zijn natuurtalent", aldus de Braziliaan.

Santos wilde Giovanni absoluut niet kwijt, maar kon door zijn aflopende contract niet voorkomen dat hij in januari transfervrij naar Ajax vertrok. De Braziliaanse topclub werkte hard aan een nieuwe verbintenis voor de middenvelder, met daarin een afkoopclausule van liefst 100 miljoen euro. Giovanni weigerde echter bij te tekenen en werd vervolgens door Santos verbannen uit de jeugdopleiding. Tot zijn vertrek naar Ajax trainde hij individueel met een personal trainer.

Volgens Nascimento wordt het interessant om te zien op welke positie Giovanni bij Ajax terecht zal komen. In zijn eerste veertien duels voor Jong Ajax speelde de Braziliaan zeven keer als linkeraanvaller, vijf keer als rechtsbuiten en één keer als spits en aanvallende middenvelder. "Ook bij Santos speelde hij op verschillende posities", zegt Nascimento. "Hij is het best in dribbelen en kan goed afwerken. Ik denk dat hij het best is als hij het veld voor zich heeft, maar hij kan ook met zijn rug naar het doel spelen als spits."

Voorlopig komt Giovanni nog niet in aanmerking voor minuten in de hoofdmacht. "Zijn huidige vorm is zorgelijk, en het is de vraag of hij zich kan aanpassen aan het meer tactische spel in Europa", aldus Nascimento. "Het is niet gebruikelijk dat Braziliaanse voetballers al op jonge leeftijd tactische verantwoordelijkheden hebben. Ik denk dat Giovanni wat tijd nodig zal hebben om zich aan te passen aan de filosofie van Ajax. Dat is waarschijnlijk iets waar Antony ook aan zal moeten werken."