Honda tekent bij nieuwe club en toont zelfkritiek op Twitter: ‘Het spijt me’

Woensdag, 30 december 2020 om 19:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:29

Keisuke Honda heeft in Portugal een nieuwe club gevonden. De 34-jarige Japanner gaat een contract ondertekenen bij Portimonense, zo meldt Rodiney Sampaio, de president van de club, aan het Portugese radiostation TSF. Honda neemt woensdag via Twitter afscheid van zijn huidige club Botafogo, waar hij sinds januari actief was. "Ik wil jullie graag iets vertellen", opent Honda zijn boodschap in het Portugees aan de supporters van de Braziliaanse club.

Honda kwam in precies een jaar tijd tot een respectabel aantal van 31 officiële wedstrijden voor Botafogo, waarin hij 3 keer scoorde. Toch wist de middenvelder de verwachtingen niet waar te maken, zo beseft hij. "Ik accepteer vanzelfsprekend jullie kritiek op mijn prestaties", schrijft de 98-voudig international. "Ik zoek geen excuses, want ik ben zelf ook teleurgesteld. Het spijt me."

Botafogo vecht dit seizoen tegen degradatie. De club staat na 27 speelrondes voorlaatste in de competitie en heeft nog 11 duels om zich te handhaven. Het contract van Honda liep door tot februari, het einde van het seizoen in Zuid-Amerika. "Ik ben dankbaar voor wat jullie voor me hebben gedaan", schrijft Honda aan de fans van Botafogo. "Het was een geweldige ervaring, ik heb nog nooit zo'n groot onthaal gekregen als op het vliegveld hier."

Op dit moment rondt Honda de laatste onderhandelingen af met Portimonense, de nummer laatst van de Portugese competitie. "De beslissing om te vertrekken bij Botafogo heb ik om persoonlijke en professionele redenen genomen", aldus de Japanner. "Maar ik heb een mooi seizoen meegemaakt. Ik ga op zoek naar een mogelijkheid om de club te blijven steunen, bijvoorbeeld als ambassadeur van Botafogo in Azië. Dankjulliewel."

Honda, die tussen 2007 en 2010 furore maakte bij VVV-Venlo, heeft de laatste jaren verschillende clubs versleten. In 2019 dook de middenvelder verrassend op bij Vitesse, om na vier competitieduels even zo plotseling weer te vertrekken. Daarvoor speelde hij een jaar voor Melbourne Victory in Australië en een seizoen bij CF Pachuca in Mexico. In een verder verleden speelde hij jarenlang voor AC Milan en CSKA Moskou.