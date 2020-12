Spaanse journalist voorspelt exact hoe de toekomst van Messi eruitziet

Woensdag, 30 december 2020 om 19:03 • Laatste update: 19:35

Lionel Messi is van plan om Barcelona nog tot zeker 2023 trouw te blijven, zo onthult verslaggever José Antonio Ponseti in het programma El Larguero van het Catalaanse Cadena SER. "Messi wil volhouden in Barcelona en in 2023 naar Miami gaan. Zijn kinderen gaan dan daar eerst naar de middelbare school, voordat ze mogelijk kunnen instromen op de universiteit", aldus Ponseti. Dat zou dus betekenen dat Messi zijn komende zomer aflopende contract gaat verlengen bij Barcelona.

In een openhartig interview met la Sexta liet Messi doorschemeren dat hij in de toekomst graag een aantal jaar in de Verenigde Staten wil wonen, aangezien hij zich aangetrokken voelt tot de cultuur, tot de Major League Soccer en vanwege het onderwijs dat zijn drie kinderen kunnen krijgen in het land. Hoewel de 33-jarige sterspeler van Barcelona in het interview aangaf dat hij nog geen concreet beeld heeft van zijn nabije toekomstplannen, weet Ponseti te vertellen dat de Argentijn wel degelijk weet hoe de komende jaren eruit gaan zien.

Het plan om tot 2023 in Barcelona te blijven en om vervolgens naar de Verenigde Staten te vertrekken, speelt volgens de Catalaanse journalist al langer. Anderhalf jaar geleden zou de linkspoot voor minimaal acht miljoen euro al een appartement hebben gekocht in het luxueuze Porsche-gebouw in Miami, gelegen in het Sunny Isles-gebied. Inter Miami, de door David Beckham opgerichte club, zou het team kunnen zijn waar Messi zijn carrière na Barcelona gaat vervolgen. De naam van de Argentijn staat al sinds de oprichting bovenaan het verlanglijstje van de club staan.

Eerder deze week meldde Catalunya Radio al dat Messi samen met Luis Suárez aan het speculeren is over een toekomst in Noord-Amerika. De twee voetbalvrienden zouden volgens het Catalaanse radiostation overwegen om samen voor Inter Miami te gaan spelen. De familie van Suárez ging de voorbije jaren regelmatig op vakantie in Florida en het reizen naar hun vaderland zou voor beiden vanaf Miami veel makkelijker zijn.