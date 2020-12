Eljero Elia heeft spijt van terugkeer in Nederland: ‘Dat mag je opschrijven’

De terugkeer van Eljero Elia in de Eredivisie is niet geworden wat hij ervan had gehoopt. De 33-jarige aanvaller tekende in de zomer transfervrij bij FC Utrecht, maar zat vooral in het begin van het seizoen veel op de bank. "Ik heb ergens best wel spijt van mijn terugkeer naar Nederland", aldus Elia tegenover Voetbal International. "Dat mag je opschrijven. Niet de keuze voor FC Utrecht, maar de keuze voor Nederland."

Elia, die dit seizoen goed was voor twee doelpunten in dertien competitieduels, vindt dat er in Nederland te veel nadruk wordt gelegd op randzaken. "In die paar maanden hier heb ik al meer gezeur en gedoe gehad dan in drie jaar Turkije", aldus de dertigvoudig Oranje-international. "Ook daar werd ik weleens gewisseld of speelde ik een mindere wedstrijd. Maar hier lig ik altijd onder een vergrootglas. Dat is heel mijn leven al zo. Je vraagt je af: waarom? Misschien zijn het mijn auto’s, mijn horloges, mijn uitstraling, mijn lifestyle of mijn Instagram. Maar mensen zijn altijd direct zo boos. Misschien is het jaloezie."

Het meest kwam Elia in de schijnwerpers, toen hij volgens FOX Sports-presentator Jan Joost van Gangelen aan een cameraman had gevraagd waarom hij gefilmd werd. Elia legt nogmaals uit dat de vork volgens hem iets anders in de steel zit. "Ik vraag de cameraman of hij een oortje in heeft, of hij opdracht heeft gekregen mij in de gaten te houden. Er is werkelijk niks aan de hand en vervolgens vertelt iemand bij FOX Sports dat ik ruzie heb staan zoeken. Waarom? Het zijn precies dezelfde mensen die als ze me zien weer aardig tegen me doen, die met me uit eten willen. Het zijn bepaalde mensen op televisie die ten koste van een voetballer even makkelijk willen scoren. Vergis je niet: voetballers vergeten niet. Natuurlijk moeten wij tegen kritiek kunnen. Ik ook. Maar we laten ook wel heel erg veel gebeuren met z’n allen."

Elia neemt het in het interview ook op voor PSV-aanvaller Mohamed Ihattaren, die dit seizoen onder vuur kwam te liggen vanwege vermeend overgewicht. "De kritiek is soms bikkelhard, neem Mo Ihattaren", zegt Elia. "Er zijn mensen bij die er alles aan doen om hem kapot te maken. Die jongen is achttien jaar en weet dondersgoed wat hij goed en fout doet. En als hij dat níét weet, dan wel de mensen in zijn omgeving of bij PSV. Die kunnen hem helpen. Hij is een tiener in een grotemannenwereld. Nee, je hoeft niet altijd lief te zijn of ja en amen te roepen, maar je hebt toch een hart? Begin dan niet elke dag over het feit dat die jongen misschien iets te zwaar is. Dan help je hem niet, dan breek je hem."