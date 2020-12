Virgil van Dijk revalideert samen met 87-voudig Oranje-international

Woensdag, 30 december 2020 om 17:59

Virgil van Dijk krijgt tijdens zijn revalidatietraject gezelschap van oud-international Clarence Seedorf, zo laat laatstgenoemde zien op zijn Instagram-pagina. Van Dijk werkt hard aan zijn herstel van een kruisbandblessure, die hij in oktober opliep in het duel tussen zijn club Liverpool en Everton. "Ik heb me bij de aanvoerder gevoegd voor wat training vandaag", schrijft Seedorf op zijn Instagram-pagina.

"Ik ben blij om zijn vastberadenheid en harde werk te zien om snel terug op het veld te staan, sterker dan ooit!", vervolgt de 87-voudig international. "Bij dit soort trajecten zijn geduld en focus de sleutel tot succes." Van Dijk heeft zich ten doel gesteld om het EK van komende zomer te halen. Dat toernooi begint voor Nederland op 13 juni met de groepswedstrijd tegen Oekraïne.