Alleen medische keuring scheidt Marko Vejinovic van terugkeer in Eredivisie

Woensdag, 30 december 2020 om 17:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:41

Marko Vejinovic heeft overeenstemming bereikt over een dienstverband bij ADO Den Haag, zo meldt Omroep West. De dertigjarige middenvelder wordt op dit moment medisch gekeurd in het ziekenhuis. Als er geen problemen aan het licht komen, wordt Vejinovic na Daryl Janmaat de tweede winterse versterking van ADO.

Vejinovic, die in februari 31 jaar wordt, zat zonder club en hield zijn conditie enige tijd op peil bij FC Volendam. Hij was transfervrij na zijn vertrek eerder dit jaar bij het Poolse Arka Gdynia. Die club huurde hem vanaf februari 2019 van AZ en nam hem in de zomer die volgde definitief over van de Alkmaarders. Vejinovic verliet de Poolse club na 38 officiële wedstrijden in anderhalf jaar tijd, waarin hij 13 keer scoorde.

Ook FC Volendam onderzocht begin december de mogelijkheden om Vejinovic te contracteren, maar voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie bleek dat financieel niet haalbaar. Ook ADO Den Haag vond de salariseisen van de voormalig middenvelder van Vitesse en AZ aanvankelijk te gortig, maar heeft nu dus toch overeenstemming weten te bereiken. Vermoedelijk tekent Vejinovic tot het einde van het seizoen.

Met Vejinovic en Janmaat haalt ADO Den Haag de broodnodige ervaring binnen. Het elftal van trainer Ruud Brood staat na een teleurstellende eerste seizoenshelft op de zeventiende plaats. ADO wist in de eerste veertien competitieduels slechts zeven punten bij elkaar te spelen en hield daarmee alleen FC Emmen onder zich. Er is perspectief voor de Hagenaars, want nummer vijftien Willem II heeft slechts twee punten meer.