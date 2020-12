PSV haalt scout na dienstverband van twintig jaar weg bij Feyenoord

Woensdag, 30 december 2020 om 17:17 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:38

PSV versterkt zijn scoutingstaf met Mika Lipponen, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De 56-jarige Fin komt over van Feyenoord, waarvoor hij ruim twintig jaar lang scoutingswerkzaamheden heeft verricht. Het nieuws is door beide topclubs nog niet bevestigd.

Lipponen was als aanvaller verdeeld over twee periodes actief in de Nederlandse Eredivisie. Vanaf 1985 speelde de 46-voudig Fins international drie jaar voor FC Twente, vanaf 1993 volgde een periode van twee seizoenen bij FC Emmen. Bij PSV gaat Lipponen werken onder de vleugels van oud-spits Jan Vennegoor of Hesselink, die sinds oktober 2018 hoofd scouting is in Eindhoven.

Door het vertrek van Lipponen raakt de scoutingstaf bij Feyenoord aardig uitgedund. Eerder raakten de Rotterdammers hoofdscout Michel Beukers kwijt, die na een dienstverband van 26 jaar stopte bij de club. Breukers werkte jarenlang met Lipponen samen als meest vooraanstaande scout van Feyenoord. De club houdt met Steven Aptroot en Bjarne Hansen twee scouts over. Laatstgenoemde werd deze zomer door technisch directeur Frank Arnesen naar de Kuip gehaald.