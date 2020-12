PSV moet komende zomer spelers verkopen om uit rode cijfers te blijven

Woensdag, 30 december 2020 om 15:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:21

Ook bij PSV hakt de coronapandemie er flink in. Afgelopen zomer nog legde de club een aantal grote namen vast, maar de verkoop van spelers in de zomer is onvermijdelijk als de club uit de rode cijfers wil blijven. Dat zegt algemeen directeur Toon Gerbrands in een uitgebreid interview met Voetbal International, waarin hij samen met de directeuren van de drie andere topclubs in Nederland terugblikt en vooruit kijkt.

PSV heeft volgens Gerbrands een behoorlijk deel ingelopen doordat sponsoren niet allemaal gecompenseerd hoeven te worden. “Ik heb ooit geroepen dat PSV zonder supporters en sponsors dertig miljoen ging mislopen”, aldus Gerbrands. “Daarvan hebben we al een behoorlijk deel ingelopen, omdat we ze niet allemaal hoeven te compenseren. Maar dan nog: als we uit de rode cijfers willen blijven, moeten we in de zomer spelers verkopen.”

Welke spelers voor een eventueel vertrek in aanmerking komen, kan en wil Gerbrands niet zeggen. De bestuurder beseft dat er meer clubs in financiële nood zitten. “Hoeveel clubs er omvallen? Aantallen schatten is lastig. Maar het grappige is: de geschiedenis heeft uitgewezen dat wanneer clubs het moeilijk hebben, er altijd een oplossing tevoorschijn komt”, gaat Gerbrands verder. “Er zijn door de jaren heen relatief weinig clubs omgevallen. Maar we bevinden ons nu in een andere situatie. Daarom vind ik het zo belangrijk dat het allemaal goed in kaart wordt gebracht. Ook omdat er volgens mij armoedeschaamte heerst in de voetballerij.”

Gerbrands is bang dat de problemen onder Nederlandse clubs groter zijn dan wordt vermoeden. “Niemand durft hardop te zeggen dat ze in de problemen zitten of durft openlijk bij het steunloket aan te kloppen. Ik denk dat er heel wat verborgen ellende is bij clubs. Want wie durft als eerste te zeggen: We hebben onze zaken niet voor elkaar? Vanuit politieke hoek hoor ik dat de clubs niet in de rij staan voor steun. En dan druk ik me zacht uit”, besluit Gerbrands.