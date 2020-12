John Stegeman vertrekt na dit seizoen bij PEC Zwolle

Woensdag, 30 december 2020 om 14:13 • Laatste update: 15:16

John Stegeman vertrekt aan het einde van dit seizoen als trainer van PEC Zwolle, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. Vincent de Vries, die de club namens de Stentor volgt, maakte al melding van het naderende vertrek van Stegeman, na een evaluatie tussen de directie en de oefenmeester. PEC heeft het nieuws nu dus ook bevestigd. Stegeman was sinds de zomer van 2019 werkzaam als trainer in Zwolle.

Na de eerste seizoenshelft bezet PEC de elfde plaats in de Eredivisie, met zestien punten uit veertien wedstrijden. Toch heerst er onder de achterban de nodige onvrede, tot ongenoegen van Stegeman. “Veel fans zijn blijven hangen in het verleden. En dat is niet fair. Want na het winnen van de beker in 2014 is het alleen maar minder gegaan. Op een gegeven moment stond Ron Jans met PEC zelfs nog even onderaan”, zei Stegeman onlangs in gesprek met de Stentor. “Wat verwachten ze nu dan? Dat we elke week de pannen van het dak spelen? Dat we elke wedstrijd makkelijk winnen?”

Stegeman zei in hetzelfde interview nog wel de steun van de spelersgroep, de technisch manager (Mike Willems) en de voorzitter (Adriaan Visser) te voelen. De directie en de 44-jarige oefenmeester hebben nu rond de tafel gezeten en uit dat gesprek is volgens De Stentor gekomen dat zijn aflopende contract niet verlengd gaat worden. Het betekent dat er na twee jaar een einde gaat komen aan het huwelijk tussen Stegeman en PEC, waar hij de opvolger werd van de naar Feyenoord vertrokken Jaap Stam.

PEC haalde Stegeman in de zomer van 2019 weg bij aartsrivaal Go Ahead Eagles, waar hij op dat moment één jaar werkzaam was geweest. Zijn dienstverband in Zwolle betekende zijn derde club in zijn trainerscarrière, die begon bij Heracles. In Almelo fungeerde Stegeman zes jaar als assistent-trainer, alvorens hij werd aangesteld als eindverantwoordelijke. Na vier jaar liet hij Heracles achter zich, om bij Go Ahead aan de slag te gaan. In zijn eerste seizoen bij PEC, dat werd afgebroken door de coronapandemie, eindigde hij als vijftiende.

"In een openhartig en realistisch gesprek zijn we met elkaar tot de conclusie gekomen dat het beter is na dit seizoen uit elkaar te gaan", reageert technisch manager Willems. "Onze huidige elfde plaats is voor PEC Zwolle een prima klassering, maar wij zijn wel van mening dat er, ondanks de lastige omstandigheden, meer rendement uit het afgelopen half jaar gehaald had kunnen worden. Vanuit de spelersgroep, technische staf en directie bestaat wel de nadrukkelijke wens dit lopende traject met elkaar af te maken, om het hoofdstuk zodoende goed met elkaar af te sluiten. Vanuit die intrinsieke motivatie en de aanwezige kwaliteiten heb ik alle vertrouwen in het komende half jaar."

"De gezamenlijke beslissing die voortkomt uit de evaluatie respecteer ik", zo laat Stegeman zelf weten op de website van PEC. "De focus heb ik nu dan ook meteen op de tweede seizoenshelft gericht. Daarbij gaat het erom zo goed als mogelijk te presteren en de stijgende lijn qua spel meer om te zetten in resultaat en punten. Ik wil mijn tijd bij PEC Zwolle zo positief mogelijk afsluiten en daar ga ik samen met de mensen om mij heen de komende maanden dan ook keihard voor werken."