De Vrij vereerd met bijnaam en vergelijking: ‘In Nederland had ik dat nooit'

Woensdag, 30 december 2020 om 13:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:01

De kans is aanwezig dat er dit jaar sinds lange tijd weer een Italiaanse landstitel naar Milaan gaat, nu AC Milan koploper is en op de hielen wordt gezeten door stadgenoot Internazionale. De ploeg van Stefan de Vrij volgt op één punt en moet volgens de verdediger openlijk over de Scudetto durven te praten. Helemaal nu de focus door de uitschakeling in Europa volledig op de Serie A en de Italiaanse beker kan.

De Vrij, die afgelopen seizoen werd verkozen tot beste verdediger in de Serie A, heeft inmiddels de bijnaam ‘De Muur’ gekregen in Milaan. Daarmee wordt de Nederlander vergeleken met Walter Samuel, die als spijkerharde verdediger negen seizoenen het shirt van Inter droeg. “Dat is leuk”, vertelt De Vrij in gesprek met La Gazzetta dello Sport. “In Nederland had ik nooit een bijnaam. Tijdens mijn presentatievideo heb ik voor de grap een muur gebouwd. Ik heb Samuel een paar keer gesproken tijdens een evenement. Hij is een goed mens en een sterke verdediger.”

Inter eindigde als vierde in een Champions League-groep achter Real Madrid, Borussia Mönchengladbach en Shakhtar Donetsk. “Er ontbrak duidelijk iets in de Champions League. Het was niet voldoende”, gaat de international van het Nederlands elftal verder. “We waren graag doorgegaan in Europa, maar gaan het nu proberen goed de doen in de Coppa Italia en de Serie A. Het feit dat we ons hier volledig op kunnen concentreren, kan een voordeel zijn. We hebben het zelf in de hand.” De uitschakeling in de Champions League was een nieuwe Europese dreun, nadat Inter in augustus de finale van de Europa League verloren zag gaan tegen het Sevilla van Luuk de Jong: 3-2.

De Vrij denkt nog af en toe terug aan de avond waarop zijn landgenoot aan Spaanse zijde twee keer doel trof. “Soms denk ik erover na, maar ik krijg dan gelijk het gevoel dat het geen zin heeft om eraan terug te denken. Wat geweest is, is geweest. We moeten hiervan leren”, aldus De Vrij, die vindt dat Inter stappen heeft gemaakt. “We zijn compacter gaan spelen als team en dat maakt het verdedigend makkelijker. Het team is hechter geworden.”

In de strijd om de Italiaanse landstitel neemt De Vrij het met Inter op tegen zijn voormalige oefenmeester en AC Milan-trainer Stefano Pioli, met wie hij samenwerkte bij Lazio. “Hij is echt een winnaar. Hij heeft het beste met zijn team voor en probeert het maximale uit zijn spelers te halen.” Ook zijn huidige trainer, Antonio Conte, wordt geprezen door De Vrij. “Hij brengt passie en mentaliteit. Hij zegt dat ik te goed ben en soms harder zou moeten zijn. Dankzij hem heb ik stappen gemaakt. Negativiteit komt niet binnen omdat we één team zijn, gericht op het doel. We vergeten wat er over ons gezegd wordt.”