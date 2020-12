Presidentskandidaat Font belooft Barça-leiding met Xavi, Cruijff én Koeman

Woensdag, 30 december 2020 om 13:20 • Chris Meijer

Victor Font heeft bekendgemaakt hoe hij de technische leiding van Barcelona voor ogen heeft als hij in januari tot president wordt gekozen. De presidentskandidaat voorziet hierin een rol voor Xavi Hernández als algemeen directeur, terwijl Jordi Cruijff de sportief eindverantwoordelijke moet worden in het Camp Nou. Font heeft tevens een plek ingeruimd voor Ronald Koeman, die ‘gewoon’ trainer van Barcelona zal blijven.

Er werd in een eerder stadium al gemeld dat Font Cruijff als sportief directeur bij Barcelona wilde hebben. “Ik heb Victor Font en Xavi niks beloofd. Nee, deze zomer heb ik ook niet met Josep Maria Bartomeu (toenmalig president, red.) gesproken”, reageerde Cruijff in augustus in Spaanse media. In de organogram die Font woensdag bekendgemaakt heeft, is inderdaad plaats voor Cruijff als sportief eindverantwoordelijke. De 46-jarige Cruijff, die in de jeugd van Barcelona speelde, werkt momenteel als trainer bij het Chinese Shenzhen FC.

Cinc àrees transversals que complementen l’estructura



1?Serveis Mèdics.

2?Preparació Física i fisioteràpia.

3?Àrea de Comportament i Psicologia: Inma Puig i Toni Nadal

4?Àrea de Metodologia: Joan Vilà i Paco Seirul·lo

5?Gestió de talent: Emili Ricart pic.twitter.com/J5NA8nxifw — Víctor Font: Sí al Futur (@sialfutur) December 30, 2020

In het verleden was Cruijff als sportief directeur werkzaam bij AEK Larnaca en Maccabi Tel Aviv. Daarna werkte hij als trainer voor Chongqing Dangdai Lifan en bij het nationale team van Ecuador. Naast Cruijff moet Tito Blanco als technisch secretaris komen te werken. De voormalig sportief directeur van Levante krijgt dan de verantwoordelijkheid over de scouting. Boven Cruijff moet volgens de plannen van Font Xavi komen te werken. De oud-middenvelder van Barcelona werd door verschillende presidentskandidaten al genoemd als de mogelijke nieuwe trainer.

Font voorziet voor hem echter een rol als algemeen directeur. “We hebben een tijd geleden een diepgravende analyse gedaan om erachter te komen wie ons sportieve langetermijnproject moet leiden. Xavi is de juiste persoon vanwege zijn managementkwaliteiten, zijn leiderschapskwaliteiten en zijn voetbalkennis. Hij is een van de beste spelers uit de geschiedenis van de club”, zei Font in november over Xavi. De zakenman denkt dat Lionel Messi enorm enthousiast zal zijn over de eventuele komst van de oud-middenvelder.

Xavi werkt momenteel als trainer voor het Qatarese Al-Sadd en bedankte afgelopen zomer voor het trainerschap bij Barcelona, waardoor Koeman in beeld kwam. In het huidige plan van Font blijft Koeman aan als trainer. “Als het sportieve organigram van de club, waar Xavi de leiding over zou hebben, van mening is dat Koeman door moet als trainer, dan gaat hij door. Ze zouden kunnen samenwerken, zoals Josep Guardiola en Txiki Begiristain (director of football, red.) doen bij Manchester City”, stelde Font over de samenwerking tussen Koeman en Xavi. Koeman heeft bij Barcelona nog een contract tot medio 2022.

De leden van Barcelona kiezen op 24 januari een nieuwe president, die de opvolger van de vertrokken Bartomeu moet worden. Font en Joan Laporta gelden als de belangrijkste kandidaten om die verkiezingen te winnen. Verder willen Toni Freixa, Xavi Vilajoana, Emili Rousaud, Pere Riera, Lluís Fernàndez Alà en Jordi Farré een gooi doen naar het presidentschap van Barcelona.