KNVB bezorgd: ‘Daarover bestaat irritatie bij publiek, medici en de overheid’

Woensdag, 30 december 2020 om 11:43 • Laatste update: 12:29

Competitiemanager Jan Bluyssen van de KNVB maakt zich zorgen over de manier waarop spelers in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie juichen bij het vieren van een doelpunt. In tegenstelling tot de eerste lockdown kreeg het betaalde voetbal tijdens de tweede lockdown wel een uitzonderingspositie, waardoor er nog altijd gevoetbald wordt op de Nederlandse velden. En terecht, zegt Bluyssen in gesprek met Voetbal International.

“Wat ons nog enige zorgen baart, is het juichen. Daarover bestaat irritatie bij het publiek, de medici en de overheid”, vertelt Bluyssen in gesprek met het weekblad. “We hebben natuurlijk begrip voor de explosie aan emoties na een doelpunt, maar ik heb ook begrip voor het feit dat de rest van Nederland op anderhalve meter van elkaar moet zitten en opa en oma niet heeft mogen zien met kerst. Weliswaar staan op het veld alleen negatief geteste spelers, maar de beeldvorming speelt ook een rol. We hebben immers wel een uitzonderingspositie.”

Dat laatste vindt Bluyssen overigens meer dan terecht. “Want de wedstrijden trekken miljoenen unieke tv-kijkers. Mensen blijven thuis als er wordt gespeeld. We zijn een onderdeel van de oplossing.” De competitiemanager is over het algemeen tevreden over de manier waarop de competities verlopen. “Het is nu winterstop en iedereen heeft een gelijk aantal wedstrijden gespeeld. Dat is boven verwachting. Het is natuurlijk een grillig en onvoorspelbaarder seizoen, maar ik had het nog grilliger verwacht. Het is nu zaak niet te verslappen. We hebben een korte winterstop. Hopelijk blijft iedereen scherp in de privésfeer.”

In België besloot de Raad van Bestuur van de hoogste voetbalklasse onlangs dat er een boete van maximaal 10.000 euro voor clubs komt wanneer spelers de coronaregels overtreden. In België wordt al langer gediscussieerd over situaties die zich voordoen tijdens wedstrijden en niet bevorderlijk zijn voor het naleven van de coronaregels. De boetes die worden geïnd gaan rechtstreeks naar Tele-Onthaal, een organisatie die zich met een luisterend oor inzet voor mensen die daar in zware tijden behoefte aan hebben.