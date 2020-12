Giannis Botos: van de bank in de CL naar de Keuken Kampioen Divisie

Woensdag, 30 december 2020 om 11:25 • Chris Meijer • Laatste update: 12:55

Go Ahead Eagles heeft zich versterkt met Giannis Botos, zo communiceert de club uit Deventer via de officiële kanalen. De twintigjarige aanvallende middenvelder wordt door de nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie voor anderhalf jaar gehuurd van AEK Athene. Botos, international voor Jong Griekenland, doorliep de jeugdopleiding van de Griekse topclub en zat vorig seizoen tijdens de Champions League-campagne op de reservebank.

Botos werkte de afgelopen maand een stageperiode af bij Go Ahead Eagles en die beviel van beide kanten goed, waardoor besloten is om hem op huurbasis over te nemen. “Het is een leuk stadje en de mensen hier hebben een open karakter, net als in Griekenland. Ik had altijd het idee dat mensen uit Noord-Europa moeilijk benaderbaar waren, maar dat is absoluut niet het geval. Het enige wat ik echt mis, is het weer in Athene, waar het altijd zonnig en warm is”, geeft Botos te kennen op de website van Go Ahead Eagles.

De aanvallende middenvelder heeft de jeugdopleiding van AEK Athene doorlopen en speelde voor verschillende vertegenwoordigende Griekse jeugdelftallen, het meest recent in Jong Griekenland. “Het is fantastisch en een grote eer om voor de jeugdteams van je land te mogen spelen. Natuurlijk is het een droom om ooit voor het nationale team van Griekenland uit te mogen komen. Hopelijk dat het realiseren van die droom een stap dichterbij komt door veel te spelen voor Go Ahead Eagles.”

“Inmiddels heb ik al vier wedstrijden van Go Ahead Eagles gezien, drie in het stadion en één thuis voor de televisie”, vervolgt Botos. Hij speelde totaal negen wedstrijden in de hoofdmacht van AEK Athene, waarin hij één keer scoorde. Vorig seizoen zat hij tijdens het Champions League-duel met Benfica op de reservebank en dit jaar kwam hij tot een invalbeurt in het Europa League-duel met Zoya Luhansk. “Hopelijk kan ik snel laten zien wat ik kan om het team te helpen. In de weken die ik mee heb getraind bij Go Ahead Eagles, heb ik een goede indruk gekregen van de kwaliteiten van deze spelersgroep.”

“Ik houd van de manier van spelen in Nederland, met veel passing en beweging. Heel anders dan in Griekenland, waar het veel op kracht aankomt. Verder valt mij op dat alles bij de club erg goed is georganiseerd”, benadrukt de aanvallende middenvelder. Technisch manager Paul Bosvelt toont zich in zijn nopjes met de komst van Botos. “Giannis is een dynamische, vaardige speler die goed tussen de linies kan spelen. Hij is weliswaar klein van postuur, maar desondanks fysiek sterk. Daarnaast heeft hij een enorme drive om te presteren.”