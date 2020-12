FC Groningen sorteert voor op vertrek met komst van enkelvoudig international

FC Groningen gaat zich nog deze week versterken met Per Kristian Bratveit, meldt Voetbal International. De 24-jarige doelman wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van het Zweedse Djurgardens IF mét een optie tot koop. Met de komst van Bratveit bereidt Groningen zich voor op een eventueel vertrek van Sergio Padt, die komende zomer uit zijn contract loopt bij de huidige nummer zes van de Eredivisie. Groningen heeft Padt een nieuw contractvoorstel gedaan, maar daar heeft de sluitpost tot op heden nog niet op gereageerd.

Verwacht wordt dat Bratveit woensdag al in Nederland aankomt voor zijn medische keuring. “We zijn momenteel bezig een keeper binnen te halen, dat is redelijk dichtbij”, zei technisch directeur Mark-Jan Fledderus eerder deze week tegen het voetbalweekblad. “Die keeper komt op huurbasis, met optie tot koop. Zodat we een oplossing hebben voor de lange termijn, indien hij goed presteert en Sergio inderdaad vertrekt. De positie van eerste doelman is in onze ogen dusdanig belangrijk dat we alvast voorsorteren.”

Eerder deze maand zag sc Heerenveen af van de komst van Bratveit. Begin december onderhandelden de Friezen met Djurgardens, maar konden beide partijen het niet eens worden over de transfersom van de doelman. Volgens de Leeuwarder Courant wilde Heerenveen niet voldoen aan de vraagprijs van de Zweden. In Heerenveen zou Bratveit als back-up moeten dienen achter Erwin Mulder, die afgelopen zomer aan zijn tweede termijn begon onder de lat bij Heerenveen.

Bratveit stond de voorbije twee seizoenen tussen de palen bij het Zweedse Djurgardens, dat hem in 2018 overnam van FK Haugesund. Met Djurgardens eindigde Bratveit het afgelopen seizoen als nummer vier in de Allsvenskan, de hoogste Zweedse voetbalcompetitie. Daarnaast maakte Bratveit eerder dit jaar zijn debuut voor de Noorse nationale ploeg, toen hij in de Nations League-wedstrijd tegen Oostenrijk (1-1) het doel verdedigde.