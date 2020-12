Koeman krijgt nóg een tegenvaller: absentie van maanden dreigt na operatie

Woensdag, 30 december 2020 om 12:20 • Chris Meijer • Laatste update: 12:34

Barcelona dreigt het lange tijd te moeten stellen zonder Philippe Coutinho. De Catalanen melden via de officiële kanalen dat de 28-jarige aanvallende middenvelder onder het mes moet, nadat hij tijdens de wedstrijd tegen Eibar (1-1) schade aan de meniscus in zijn linkerknie heeft opgelopen. Barcelona communiceert niet wat de precieze schade is, maar als er sprake is van een gescheurde meniscus wacht voor Coutinho een revalidatie van vier maanden.

Coutinho kwam tegen Eibar na 66 minuten spelen binnen de lijnen voor Miralem Pjanic en moest voortijdig het veld verlaten, waardoor Barcelona het duel besloot met tien man. Hij zou reeds gevoeld hebben dat er iets mis was met zijn knie. Uit een MRI-scan is klaarblijkelijk gekomen dat er sprake is van schade aan de meniscus en dat Coutinho onder het mes moet. Die operatie moet komende dagen plaatsvinden en het ligt voor de hand dat daarna moet blijken hoe lang Coutinho uit de roulatie is.

In het ergste geval zal Koeman vier maanden niet kunnen beschikken over Coutinho. Aanvankelijk werd nog gehoopt dat de Braziliaan niet onder mes hoefde, waardoor hij vermoedelijk korter afwezig was geweest. Coutinho kende nog een hoopvolle start van het seizoen, met een doelpunt en twee assists in de eerste drie competitiewedstrijden. Daarna was hij even uit de roulatie en voorlopig speelde hij veertien officiële duels, waarvan tien als basisspeler.

De afgelopen tijd werd Coutinho overigens gelinkt aan een winters vertrek bij Barcelona, maar dat lijkt van de baan bij schade aan de meniscus. De Braziliaan voegt zich in de ziekenboeg bij Gerard Piqué, Sergi Roberto en Ansu Fati, die voorlopig nog uit de roulatie zijn. Lionel Messi was tegen de Eibar eveneens niet van de partij - volgens de officiële lezing wegens enkelklachten - maar wordt spoedig terug verwacht bij Barcelona.