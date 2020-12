Spaanse pers vernietigend over Koeman: ‘Hij brengt zijn spelers in paniek’

Chris Meijer 30 december 2020

Barcelona besloot het kalenderjaar 2020 dinsdagavond met een teleurstellend gelijkspel tegen Eibar. In het eigen Camp Nou kwamen de Catalanen niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen de laagvlieger. De Spaanse media zijn woensdagochtend hard in hun oordeel over Barcelona en trainer Ronald Koeman, die het zonder Lionel Messi moesten stellen tegen Eibar.

‘Zo ziet het leven zonder Messi eruit’, kopt Marca. De Argentijnse aanvaller kreeg extra vakantiedagen en ontbrak volgens de officiële lezing wegens enkelklachten. “Ze moeten er gewend aan raken dat ze niet constant de nummer 10 kunnen zoeken om alles op te lossen, maar dat kunnen ze niet. In het interview dat Messi afgelopen week gaf, lijkt het erop dat hij over zes maanden afscheid gaat nemen. Geniet van de tijd dat hij nog in Barcelona speelt en probeer het zo snel mogelijk zonder hem te redden. Met wedstrijden zoals tegen Eibar, ziet de toekomst er donker uit.”

Mundo Deportivo richt na de het teleurstellende gelijkspel de pijlen op de 3-5-2-formatie die Koeman tegen Eibar binnen de lijnen bracht. “Eibar speelde met één spits, dus dit was tactische nonsense. Er was een centrumverdediger teveel en een middenvelder of aanvaller te weinig. Koeman reageerde te laat, maar probeerde het wel te repareren door Ousmane Dembélé in het veld te brengen voor Sergiño Dest. In de slotminuten was de tactiek al helemáál een mysterie. Het is niet voor het eerst dat Koeman zijn spelers in paniek en in de war brengt door er een tactische chaos van te maken.”

Martin Braithwaite met de slechtste penalty van het jaar namens Barcelona... ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 29 december 2020

“Hij kan deze resultaten niet alleen wijten aan pech of individuele fouten. Als het zó vaak gebeurt, komt het misschien omdat spelers geen idee hebben hoe ze onder de druk van de tegenstander moeten komen”, gaat Mundo Deportivo verder. “Barcelona sloot het pijnlijke 2020 af met een nieuw fiasco. In de laatste 25 minuten was Barcelona niet in staat om een winnende treffer te produceren. Opnieuw een teleurstelling in het Camp Nou, als sluitstuk voor een desastreus jaar.”

Sport concludeert dat er officieel sprake is van een overgangsjaar. “Er is geen diagnose die langer dan een week geldt bij dit Barcelona. Het is onmogelijk om een plan te maken of een patroon te realiseren. Iedere wedstrijd is een avontuur. Na een goede wedstrijd kan heel snel een vreselijke volgen. Daarna is een veelbelovende wedstrijd weer dichtbij. Het is een vermoeiend patroon, omdat je de verwachtingen iedere zeven dagen moet bijstellen. Of erger: dit seizoen tot overgangsjaar bombarderen.”

“Eén ding is duidelijk: het Barcelona van Koeman heeft geen geluk. In iedere wedstrijd zitten wel momenten waarop ze een belangrijke tik kunnen uitdelen, maar dat doen ze niet. Normaal gesproken kosten deze fouten ze punten”, concludeert Sport. Het oordeel van El Desmarque over Koeman is wél hard. De oefenmeester krijgt een 4 na het treffen met Eibar. “Zijn aanpak, en daarmee de problemen, was hetzelfde als in de vorige wedstrijden. Dembélé bracht als invaller wat beweging in de aanval, maar verschillende spelers speelden onder hun niveau en hij kan ze niet prikkelen.”

“Ondanks dat Koeman na de wedstrijd tegen Eibar zei dat ze geweldig hadden gespeeld, is de waarheid dat Barcelona en zijn coach zichzelf belachelijk hebben gemaakt”, zo luidt het harde oordeel van AS. Van El Periodico krijgt Koeman een 4 na het duel met Eibar. “Barcelona sloot het jaar op de slechtst mogelijke manier af. Ze zaten in het donker en zelfs het licht dat Dembélé bracht, kon het verschil niet maken. Door dit gelijkspel is er nu zo’n beetje officieel sprake van een tussenjaar. Het pijnlijkste is alleen dat de toekomst niet veel rooskleuriger is dan het recente verleden.”