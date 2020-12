Waarom Ajax zich wel en niet aan het herenakkoord in Nederland houdt

Edwin van der Sar heeft er geen moeite mee dat Ajax niet met alle zinnen evenveel rekening houdt die in het herenakkoord staan. In dit herenakkoord staat dat de topclubs in Nederland geen jeugdspelers van elkaar mogen overnemen, al is er ook één hele grote 'maar' te bespeuren. Van der Sar is van mening dat Ajax jeugdspelers moet kunnen blijven overnemen van AZ, Feyenoord of PSV. “De vraag is: moet je jongens beletten in de overgang naar een andere club?”

“Waar ze bijvoorbeeld meer speeltijd kunnen krijgen of een betere opleiding. Ik denk dat wij bij Ajax goede kansen aan talenten bieden. En als je dan een talent overneemt, zal er beter gecompenseerd moeten worden.” Van der Sar wijst in gesprek met Voetbal International op twee belangrijke zinnen in het akkoord. “Ten eerste mag je geen spelers benaderen. Punt. De tweede zin is: als dat tóch gebeurt, betaalt die club het dubbele van de normale opleidingsvergoeding en na tien wedstrijden bij je nieuwe club volgt er nóg een vergoeding”, licht de algemeen directeur van Ajax toe.

Robert Eenhoorn beroept zich op de notulen van de vergaderingen over het herenakkoord. “Daarin zegt de directeur van de ECV dat talenten niet actief benaderd moeten worden. Daar houd ík me aan vast”, laat de algemeen directeur van AZ weten. “Als je het zoekt in meer betalen, speel je de clubs in de kaart die het nog kúnnen betalen. Dan kun je de opleidingsvergoeding beter afschaffen.” Mark Koevermans is ook voorstander van 'niet benaderen is niet benaderen'. “Aan de andere kant: zorg dat je zelf de beste jeugdopleiding hebt, zodat men graag bij je traint. Ajax heeft straks misschien wel honderd spelers onder contract. Dan wordt het steeds moeilijker daar het eerste elftal te bereiken.

“De kans dat dit lukt bij PSV of Feyenoord of AZ is groter.” Toon Gerbrands houdt zich vast aan wat is ondertekend. “Dat klinkt misschien flauw, maar dan heb je duidelijkheid. Robert heeft gelijk als hij zegt dat in de notulen iets anders staat. Maar het gaat erom wat uiteindelijk is ondertekend door iedereen", zegt de algemeen directeur van PSV op zijn beurt. "Over het begrip benaderen kun je trouwens ook nog discussiëren. Edwin of Marc Overmars zullen niet zélf een jeugdspeler benaderen, als Ajax belangstelling heeft. Dat gaat via andere mensen.”

“Anderhalf jaar geleden ging het over tien jeugdspelers die wij hadden benaderd”, reageert Van der Sar. “Nou ja, we hadden er meer benaderd en tien zeiden er ja. Er zijn ook jongens die bij hun eigen club blijven of voor het buitenland kiezen. Bij die laatste categorie kun je jezelf afvragen of het dan niet juist goed is als die talenten voor het Nederlandse voetbal behouden blijven.”