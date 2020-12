‘Moet je je voorstellen dat een trainer van Feyenoord naar Ajax gaat’

30 december 2020

Barry van Galen en Kees Luijckx kunnen zich geen roeriger AZ-jaar herinneren dan 2020. De twee ex-spelers van de club uit Alkmaar doelen op de beslissing van de KNVB om de eerste plaats in het vorige seizoen aan Ajax toe te wijzen en natuurlijk het congé van Arne Slot toen bekend werd dat hij op weg leek naar Feyenoord. Luijckx merkte dat ‘mensen van andere clubs’ ineens venijnig werden toen AZ zich bij de KNVB roerde om het Champions League-ticket of Slot ontsloeg. “Vroeger hadden ze nooit last van ons”, haakt Van Galen in een dubbel-interview in het Algemeen Dagblad in.

“Ik heb interviews gelezen van mensen van wie ik dacht: ze zijn echt geraakt over wat er in Alkmaar is gebeurd. Zo van: 'wat denken ze wel niet daar in Alkmaar?'”, vertelt Luijckx in het dagblad. “Dat vind ik wel een goed teken. Je moet nu alleen wel sterk in je schoenen blijven staan. En blijven presteren.” Van Galen: “Ze zien AZ nu echt als een bedreiging. Ze denken van: 'shit, dat AZ haakt nog steeds aan'. Ik snap wel dat de club een punt maakte van die beslissing van de KNVB om Ajax aan te wijzen voor de CL.”

Van Galen is van mening dat AZ destijds niet ‘sneaky’ had hoeven handelen en meer naar buiten had moeten communiceren. “Ze hadden gewoon tegen Edwin van der Sar moeten zeggen: 'Ed, alles leuk en aardig, maar we gaan het toch aanvechten'. AZ voelt ook wel dat die mensen bij de KNVB het leuk vinden om Van der Sar daar te zien.” Luijckx: “Doet Ajax wel slim, hè. Van der Sar zit in allemaal comités”, stelt de verdediger van Roda JC Kerkrade. “AZ wilde afspraken maken, maar daar is bijna niets uitgekomen. En als je daar dan iets van zegt, ben je weer die dorpsclub. Of een calimero.”

Van Galen snapt niet goed waarom Slot per se vanaf volgend seizoen voor de selectie van Feyenoord wilde staan. “Hij ziet Feyenoord als een topclub, maar in principe is AZ veel verder. Eigenlijk is het bij ons allemaal veel beter.” Luijckx vindt het vooral ‘schadelijk voor het imago van AZ’. “Moet je je voorstellen dat een trainer van Feyenoord naar Ajax gaat.'' Van Galen: “De spelers hadden er ook moeite mee. Dat zag je. Ik vond wel het moment heel ongelukkig. De Europa League-uitschakeling kwam daardoor, dat weet ik zeker. En wat betreft Slot zelf: ik denk dat hij heel erg in zichzelf gelooft. Hij heeft helemaal geen goede spelers en straks gaan Steven Berghuis en Marcos Senesi ook nog eens weg.”

Volgens Luijckx en Van Galen is de toekomst van AZ rooskleurig. In de optiek van Van Galen had de club na het vertrek van Slot echter voor een ervaren hoofdtrainer moeten gaan. “Ik had liever Louis van Gaal gehad. Ik weet niet hoe hij het zou doen, maar ze vragen hem niet eens. Misschien haalt hij er wel nog meer uit. Brengt hij Calvin Stengs net dat beetje extra bij.”