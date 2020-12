De Telegraaf analyseert Feyenoord: ‘Ze gaan verhuren of verkopen’

Daniel Cabot Kerkdijk 30 december 2020 • Laatste update: 08:16

Eindigen in de top drie en het winnen van de TOTO KNVB Beker lijkt voor Feyenoord het hoogst haalbare in de komende maanden. De ploeg van Dick Advocaat bleef weliswaar meer dan een jaar ongeslagen in de Eredivisie, maar de achterstand op Ajax bedraagt vijf punten en de Rotterdamse club wacht een loodzware januarimaand. Veel meer dan de komst van Lucas Pratto zal er niet mogelijk zijn. “Dat een 32-jarige Zuid-Amerikaan een half jaartje op huurbasis naar Rotterdam komt, geeft aan welke ambities de club heeft voor het resterende deel van het seizoen”, zo valt woensdag in de analyse van De Telegraaf te lezen.

Zestig procent van de competitieduels moet immers nog worden afgewerkt en daarnaast wacht Feyenoord de beker, waarin de club tot op heden is vrijgeloot. Niet onbelangrijk: Feyenoord heeft dit seizoen zes van de veertien competitieduels niet kunnen winnen. “De aanhang van Feyenoord is nieuwsgierig of de uitglijder tegen Vitesse (1-0 verlies) een incident was of dat het elftal het in januari tegen alle topclubs moeilijk gaat krijgen. Advocaat zelf is optimistisch. Hij heeft bij herhaling aangegeven dat het grootste deel van de competitie nog moet worden gespeeld en dat hij juist in januari zijn vaak door blessures getroffen ploeg weer op sterkte heeft”, schrijft het dagblad.

De Telegraaf verwacht dat Feyenoord spitsen gaat verkopen of verhuren. Tot de komst van Pratto had de club al vijf spitsen: Nicolai Jørgensen, Bryan Linssen, Naoufal Bannis, Dylan Vente en Robert Bozenik. Omdat het Onder 21-elftal van Feyenoord volledig stilligt, zal het gros niet meer aan spelen toekomen. “Dat kan slechts een ding betekenen: Feyenoord moet spitsen gaan verhuren of verkopen. De vraag is ook hoeveel drive Jørgensen nog heeft om de strijd aan te gaan. Zijn gezicht sprak recent al boekdelen. Als nieuwe concurrentie het beste in hem bovenhaalt, is dat goed.”

“Werkt het negatief, dan zal Feyenoord snel een oplossing moeten zoeken.” Het dagblad concludeert dat niet een van de zes zomerse aanwinsten een meerwaarde is geweest voor Feyenoord en dat de grootste kans op succes andermaal het bekertoernooi is. “Als het elftal compleet is en Steven Berghuis in vorm, kan Feyenoord elke tegenstander verslaan. Tegen CSKA Moskou zagen we een vleugje van een energiek Feyenoord. In het laatste duel met sc Heerenveen eveneens. Maar over een lange periode is het elftal er niet in geslaagd de vorm te houden.”

De Telegraaf uit zijn zorgen over het feit dat ook dit seizoen te weinig waarde binnen de lijnen wordt gecreëerd. “Met het huren van dure buitenlandse spelers of aantrekken van oudere spelers stokt de ontwikkeling van de eigen talenten. Is Mark Diemers zoveel beter dan Jordy Wehrmann? Is Marouan Azarkan minder dan Bryan Linssen, Luciano Narsingh en Christian Conteh? Spelers moeten zich blijven ontwikkelen. Onder-21 jaar komt niet meer in actie. Dus de speelminuten liggen vooral bij het eerste elftal, maar daar heeft een hoofdtrainer geen boodschap aan.”