FOX Sports benoemt meest tegenvallende transfers in de Eredivisie

Jeroen van Poppel 29 december 2020 • Laatste update: 00:11

Arjen Robben, Eljero Elia en Eran Zahavi zitten bij de meest tegenvallende transfers van de Eredivisie dit seizoen, zo luidt de conclusie in Voetbalpraat op FOX Sports. Kees Kwakman benoemt Robben als 'nummer één meest tegenvallende aanwinst', terwijl Hedwiges Maduro een stuk meer had verwacht van Elia bij FC Utrecht.

Utrecht nam Elia transfervrij over van Istanbul Basaksehir, maar de vleugelspits had het vooral in de beginfase lastig in de Domstad. "Hij viel tegen, maar dat is meer omdat mijn verwachtingspatroon bij hem heel hoog is", zegt Maduro over Elia. "Die heeft ook te maken gehad met privéomstandigheden, waardoor hij een moeilijke tijd heeft gehad. De laatste weken doet hij het wat beter, toch had ik persoonlijk meer verwacht van hem. Maar misschien komt dat nog. Ik hoop het wel." Elia staat na dertien duels in de Eredivisie op twee goals, die hij wist te maken in de laatste twee wedstrijden die gespeeld werden.

Ook Robben passeert de revue. De 36-jarige aanvaller kwam bij FC Groningen terug uit zijn pensioen als voetballer, maar kwam door blessures niet verder dan twee korte optredens. "Dat vind ik echt zo vervelend voor die jongen, want als je iemand het gunt...", zegt Leon ten Voorde, journalist van TC Tubantia. "Iemand die zo'n carrière heeft gehad en die gaat dan terug naar de club waar hij vandaan komt, dat is geweldig dat iemand dat doet. Als één speler er alles voor over heeft gehad, keihard getraind, dan is hij het. Je gunt het hem zo.

Zahavi werd door PSV met een relatief hoog salaris overgenomen uit China, maar de 33-jarige Israëliër wist eveneens niet te overtuigen. "Is uiteindelijk ook tegengevallen, hadden we wel wat van verwacht", zegt Kwaman. "Hij heeft één penalty gemaakt. Maar: het is nog maar veertien wedstrijden en Zahavi heeft ook corona gehad, en is wat geblesseerd geweest." Zahavi kwam tot zes optredens in de Eredivisie en miste de laatste zes door een blessure.

FC Twente presenteerde in de zomerstop met trots Lazaros Lamprou, die van PAOK Saloniki werd gehuurd. "Hij is binnengekomen en hij kreeg rugnummer tien, dat zegt genoeg", zegt Ten Voorde. "Eigenlijk was dat de speler waar ze misschien wel het meest van verwacht hadden. En je ziet op de training ook dat hij heel goed kan voetballen. Alleen in de voorbereiding begon hij wat te kwakkelen. Het was allemaal een beetje te slapjes. Dan kwam Lamprou erin en ging hij forceren met acties... Hij speelde niet voor de ploeg, maar voor zichzelf." De 23-jarige Griek wist in zeven invalbeurten in de Eredivisie niet te scoren en wordt mogelijk in januari teruggestuurd naar PAOK.

Tot slot benoemt Kwakman nog wat andere tegenvallende aanwinsten. "Joaquín Fernández van sc Heerenveen, ook niet lekker uitgepakt daar links centraal achterin", zegt de oud-middenvelder, die ook Christian Conteh van Feyenoord noemt. "Die hebben we nog helemaal niet gezien." En ook Simon Tibbling van FC Emmen viel tegen. "Die zit ook op de bank weer", zegt Kwakman.