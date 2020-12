Koeman legt cruciaal moment uit: ‘Ze hebben dat onderling besloten’

Daniel Cabot Kerkdijk 29 december 2020 • Laatste update: 23:55

De teleurstelling droop dinsdagavond van het gezicht van Ronald Koeman af toen Javier Alberola Rojas voor het einde van de wedstrijd floot. De Catalanen kwamen in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Eibar en dat was alweer de achtste teleurstelling na slechts vijftien speeldagen in LaLiga. “Het resultaat is niet terecht”, oordeelde Koeman na afloop. “We hebben goed gespeeld.” Toch was de Nederlander ook kritisch.

“We moeten erkennen dat we heel veel moeite hebben gehad om het spel van achteruit op te bouwen”, begon Koeman. “We slaagden er niet in om passes tussen de linies te geven en wellicht waren we bang om meer risico te nemen om Martin Braithwaite te vinden. Het is niet de eerste keer dat we nalaten om een wedstrijd te winnen waarin we veel kansen creëerden.” Koeman kreeg de vraag of Barcelona beter voetbal speelt zonder Lionel Messi, die door enkelklachten verstek moest laten gaan. “Je kan nooit zeggen dat Barcelona beter speelt zonder Messi, omdat hij altijd het verschil maakt.”

Braithwaite... naast! ????



Mede dankzij deze misser van de Deen kwam Barça niet verder dan 1-1 tegen laagvlieger Eibar ??



Koeman gaat met een kater richting het nieuwe jaar ??#ZiggoSport #BarcaEibar #LaLiga pic.twitter.com/C9Mb7RDWkQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 29, 2020

“Het was geen resultaat om te zeggen dat we hem niet nodig hadden. Over het algemeen hebben we een goede wedstrijd gespeeld, maar we hadden moeite om doelpunten te maken. En enkele individuele fouten hebben ons dit seizoen veel punten gekost.” Zo ging Ronald Araujo na een uur spelen flink de fout in, waardoor Kike Garcia vanuit het niets voor de 0-1 kon zorgen. “Ik ga hem niet de schuld geven. Iedereen kan fouten maken. Maar het is overduidelijk dat we fouten blijven maken die ons heel duur komen te staan. In dit geval hebben ze een keer op doel geschoten en het was een doelpunt”, sipte Koeman.

Na enkele minuten kreeg Barcelona al een strafschop na een overtreding op Araujo, maar Braithwaite faalde en mikte de bal naast het doel van de Basken. Koeman kreeg de vraag waarom een meer ervaren voetballer als Antoine Griezmann niet de penalty had genomen en daar had de Nederlander een duidelijk antwoord op. “Martin verzilverde zijn laatste strafschop in de Champions League en Antoine miste juist. Het was een beslissing die zij onderling hebben genomen.”

Griezmann en strafschoppen gaan sowieso al bijna twee jaar niet samen. De Fransman benutte op 13 januari 2019, toen nog in dienst van Atlético Madrid, zijn laatste elfmetertrap. Daarna faalde hij tweemaal in het tenue van Barcelona, tegen Real Betis en Eibar, en driemaal voor het nationale elftal van Frankrijk: tegen Zweden, Roemenië en Albanië. Voor Braithwaite zijn strafschoppen overigens geen dagelijkse kost. Hij nam de voorbije 3,5 jaar slechts drie strafschoppen: twee missers (een in dienst van Getafe) en een doelpunt in de 0-4 zege van los Azulgrana op Dynamo Kiev.

De vraag over de titelkansen van Barcelona mocht natuurlijk niet ontbreken. “We moeten realistisch zijn en erkennen dat het heel moeilijk zal zijn. In het leven is niks onmogelijk, maar op dit moment is er sprake van een groot verschil met Atlético Madrid. Die verkeren in goede vorm, hebben bijna al hun wedstrijden gewonnen en krijgen heel weinig doelpunten tegen. Het zal heel lastig worden.” Atlético heeft zeven punten meer én ook nog eens twee wedstrijden minder dan Barcelona, dat ook nog eens zeven punten achterstand op Real Madrid heeft. De titelverdediger heeft evenveel duels als de Catalanen in de benen.