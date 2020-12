Marcus Rashford schiet United in extremis vlak achter Liverpool

Daniel Cabot Kerkdijk 29 december 2020 • Laatste update: 23:13

Manchester United heeft de laatste competitiewedstrijd van het kalenderjaar in extremis winnend afgesloten. Het team van Ole Gunnar Solskjaer won dinsdagavond in eigen huis dankzij een doelpunt van Marcus Rashford in de extra tijd met 1-0 van Wolverhampton Wanderers. Donny van de Beek kwam niet van de bank af. Manchester United stijgt door de zege van de vierde naar de tweede plaats, op slechts twee punten van Liverpool.

De eerste helft werd zonder doelpunten afgesloten, maar zowel Manchester United als Wolverhampton Wanderers had uitstekende kansen om tot scoren te komen. Het team van Solskjaer liet in de 34e minuut na om aan de leiding te gaan. Na een heerlijke bal van Mason Greenwood dook Bruno Fernandes bij de tweede paal op en probeerde hij Rui Patricio van dichtbij te verschalken, maar zijn landgenoot redde bekwaam.

? Manchester United wint in blessuretijd, mede dankzij deze BRILJANTE ingeving van Bruno Fernandes! ?? En het afwerken van Marcus Rashford natuurlijk! Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 29 december 2020

Bij the Wolves, waar Ki-Jana Hoever in de basis stond, mocht Romain Saïss het zich kwalijk nemen dat hij niet de score had geopend. Na ruim twintig minuten zette de verdediger annex middenvelder zijn hoofd tegen de bal uit een vrije trap van Joao Moutinho, maar zijn inzet ging tegen de bovenkant van de lat. Zes minuten voor de onderbreking was de vrije trap dit keer van Pedro Neto en voorkwam David de Gea dat Saïss alsnog tot scoren kon komen.

In de openingsfase hadden Manchester United en Wolverhampton Wanderers moeite om ruimtes te vinden in de vijandige defensie. Het was veelzeggend dat Edinson Cavani amper in het spel van the Mancunians voorkwam en amper een bal aanraakte. Pas na ruim een uur spelen viel de eerste kans van de tweede helft te noteren. Een kopbal van Rashford ging over het doel van Rui Patricio.

Twintig minuten voor tijd leek Manchester United op voorsprong te komen toen Cavani de bal van dichtbij in het doel kreeg. De grensrechter vlagde echter voor buitenspel, terwijl de spelers van Manchester United daarna hands van Conor Coady claimden. De VAR oordeelde dat het niet bewust was. Het duel ging in het restant van het duel op en neer, met kansen voor Paul Pogba en opnieuw Saïss. Tot meer leken de teams niet in staat op Old Trafford, maar in de extra tijd sloeg Rashford toe. Na een lange pass van Bruno Fernandes kapte en draaide de aanvaller in het strafschopgebied en zag hij zijn nota bene door Saïss van richting veranderde inzet in de rechterhoek eindigen.