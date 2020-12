Kwakman: ‘Als hij bij AZ zou spelen, zat hij wél bij het Nederlands elftal’

Jeroen van Poppel 29 december 2020 • Laatste update: 22:52

Met vijf doelpunten in vijf wedstrijden lijkt Anwar El Ghazi zich terug in de kijker te hebben gespeeld voor het Nederlands elftal. De aanvaller van Aston Villa was maandag beslissend tegen Chelsea (1-1) door de gelijkmaker binnen te schieten en is momenteel veelbesproken in de Nederlandse media. Kees Kwakman denkt dat El Ghazi al bij Oranje had gezeten, als hij speler van AZ was geweest.

"Het is altijd lastig vergelijken, maar dat denk ik wel", zegt Kwakman in Voetbalpraat op FOX Sports. "Hij is in het algemeen wel basisspeler bij Aston Villa, vorig seizoen ook al veel." El Ghazi begon het seizoen als invaller, maar had de laatste vier duels op rij een basisplaats. Vorig seizoen speelde de aanvaller in 34 van de 38 competitieduels mee, waarvan 26 keer als basiskracht.

?????????? ???? ?????????? ?? Met dit punt fijne schot zorgt El Ghazi voor het slotakkoord tegen Crystal Palace: 3-0 ??#ZiggoSport #PremierLeague #AVLCRY pic.twitter.com/9uxCw5Lszp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 26, 2020

Kwakman vindt dat er rekening mee moet worden gehouden dat het niveau in Engeland hoger ligt dan in de Eredivisie. "Hij is in principe basisspeler bij een ploeg in de Premier League, en natuurlijk zie je dan niet zoveel acties en is hij wat minder aan de bal, omdat hij bij zo'n ploeg speelt", zegt de oud-middenvelder. "Maar zet hem eens bij AZ, om maar wat te zeggen... Dat is ook de afweging die een bondscoach moet maken, dat maakt het wel moeilijk. We zijn ook wel snel geneigd om jongens uit onze eigen competitie voorrang te geven."

Leon ten Voorde, die ook aanwezig is, vindt het te vroeg om El Ghazi op te roepen voor Oranje. "Dat is allemaal wat overdreven", aldus de journalist van TC Tubantia. "Sven Botman is nu geloof ik al een kruising van Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt, dus zo snel gaat het dan in Nederland. Hij doet het goed, hij is gevaarlijk, hij maakte een geweldige goal", doelt hij op het doelpunt van El Ghazi tegen Crystal Palace (3-0 winst) afgelopen zaterdag. De aanvaller kreeg de bal binnen het strafschopgebied teruggelegd van Watkins en liet Guaita met een geplaatst schot kansloos. "Hij is wel een andere speler dan bij Ajax, daar vond ik het allemaal wat flegmatiek", zegt Ten Voorde. "In het fysieke is hij echt gegroeid. Maar het Nederlands elftal: een beetje rustig aan."