Dinsdag, 29 December 2020

Juventus doet voor 8,5 miljoen euro zaken met FC Dallas

Internazionale bekijkt de mogelijkheden om Christian Eriksen in een ruildeal te betrekken met Leandro Paredes van Paris Saint-Germain. Antonio Conte heeft ook laten weten gecharmeerd te zijn van Gervinho van Parma. (La Gazzetta dello Sport)

Brandon Williams moet bij Newcastle United voor de nodige defensieve versteking zorgen. De verdediger van Manchester United mag door Ole Gunnar Solskjaer voor de rest van het seizoen worden verhuurd. (Evening Chronicle)

Juventus en FC Dallas hebben een akkoord over Bryan Reynolds bereikt. De verdediger van negentien jaar komt voor 8,5 miljoen euro, exclusief bonussen, naar Turijn en wordt de rest van het seizoen uitgeleend aan Cagliari. (Sky Italia)

Atlético Madrid denkt opnieuw aan Arek Milik nu Diego Costa is vertrokken. In de zomer had de Spaanse topclub ook al interesse, maar toen schrok men van de vraagprijs van Napoli voor het nog een jaar doorlopende contract. (AS)

De wegen van Timothy Fosu-Mensah en Manchester United gaan in januari scheiden. De verdediger komt al maanden niet in de plannen van Ole Gunnar Solskjaer voor en de interesse van Hertha BSC en Olympique Marseille is concreet. (The Sun)