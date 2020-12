Jan van Halst heeft één groot verwijt aan Frenkie de Jong na Barcelona - Eibar

Jeroen van Poppel 29 december 2020 • Laatste update: 21:51

Barcelona slaagde er dinsdagavond niet in om in eigen huis af te rekenen met Eibar (1-1). Dat was mede te wijten aan een gemiste penalty van Martin Braithwaite, die in de eerste helft vanaf elf meter naast het doel mikte. Volgens Jan van Halst had Frenkie de Jong de penalty, vooral bij afwezigheid van Lionel Messi, moeten opeisen.

Braithwaite is de eerste speler van Barcelona die een penalty in competitieverband niet binnen de doelpalen mikte, sinds Neymar in 2015 tegen Las Palmas. Van Halst verbaasde zich erover dat de Deense spits achter de bal ging staan. "Je hebt toch jongens met een betere traptechniek, laten we het zo zeggen", aldus de analist van Ziggo Sport. "Hij doet het naar behoren hoor, als spits. Maar je hebt Miralem Pjanic, Frenkie de Jong, Antoine Griezmann, hoewel die ook wel wat ongelukkig is geweest in het missen van penalty's dit seizoen." Griezmann miste dit seizoen zowel bij Barcelona als Frankrijk een strafschop, zijn enige twee genomen penalty's deze jaargang.

Martin Braithwaite met de slechtste penalty van het jaar namens Barcelona... ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 29 december 2020

Volgens Van Halst had De Jong initiatief moeten nemen. "Weet je wat ik ook een beetje mis: ik zie dan ook niet dat Frenkie de Jong zegt: 'Geen gelul, ik neem die penalty gewoon.' Juist nu, vandaag. Ik heb weleens het idee bij Frenkie de Jong: zo keurig netjes... Moet hij centrale verdediger, dan gaat hij centrale verdediger. Moet hij in de spits lopen om ruimte te maken voor Messi, dan gaat hij daar lopen. Dan had ik nu gezegd: 'Penalty, ik neem hem.' Dan kom je ook een stapje hoger op die ladder."

Dat De Jong nog nooit een strafschop heeft genomen op het hoogste niveau, zegt Van Halst niets. "Hij kan zo goed voetballen, die puntert hij er nog in", aldus de oud-middenvelder. "Je zou als persoonlijkheid ook kunnen beginnen met een penalty op te eisen. 'Ik ben hier gehaald voor tachtig miljoen, ik neem de verantwoordelijkheid. Aan de kant, ik ga het nu even doen.' Ik vind ook dat hij dat moet opeisen. Kun je wel zeggen: 'Het zit niet in zijn karakter.' Maar dat hoort wel bij Europese top waar je naar streeft als speler en club.