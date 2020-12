Barcelona stelt zonder Messi ook teleur in laatste duel van 2020

Daniel Cabot Kerkdijk 29 december 2020 • Laatste update: 21:15

Barcelona heeft dinsdagavond in de laatste wedstrijd van het kalenderjaar opnieuw teleurgesteld in LaLiga. Het team van Ronald Koeman, die niet over de geblesseerde Lionel Messi kon beschikken en Frenkie de Jong in de basis opstelde, kwam in eigen huis niet verder dan een gelijkspel tegen Eibar, dat door de remise van een zeventiende naar een veertiende plek stijgt: 1-1. Barcelona blijft zesde op de ranglijst, met 25 punten uit 15 duels. Atlético Madrid, dat acht punten meer heeft en twee duels minder, speelt woensdag tegen Getafe, terwijl Real Madrid evenveel duels als Barcelona heeft, acht punten meer en dezelfde dag in Elche speelt.

Barcelona vond in de eerste helft amper ruimte in het systeem van Eibar en had ook moeite om het spel te maken. Koeman zag vanaf de zijlijn hoe zijn spelers een stroperige eerste helft afwerkten en dat terwijl Barcelona liefst 68 procent balbezit had. Martin Braithwaite vervulde een hoofdrol in de eerste 45 minuten, zij het in negatieve zin. Pedro Bigas, Edu Expósito en Ronald Araujo gingen na vijf minuten voor de bal in het strafschopgebied, waarna een overtreding op de verdediger van Barcelona werd gemaakt. De VAR gaf het advies aan Javier Alberola Rojas om voor een strafschop te fluiten en zo geschiedde.

Een stunt in de maak? ?? Eibar komt na een uur op 0-1 in Camp Nou door geblunder van Araujo ??#ZiggoSport #BarcaEibar #LaLiga pic.twitter.com/vArGvIxJKn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 29, 2020

Braithwaite faalde echter vanaf elf meter en schoot de bal naast. De Deen werd daarmee de eerste speler van Barcelona, na 48 strafschoppen, die de bal vanaf elf meter niet tussen of op het aluminium kreeg sinds Luis Suárez in september 2015. Na 24 minuten spelen leek de naam van Braithwaite alsnog op het scorebord te verschijnen, maar een doelpunt van de Deen werd door de VAR wegens buitenspel afgekeurd. Marc-André ter Stegen hield Barcelona een dikke tien minuten later op de been toen hij een ferm schot van Damian Kadzior uit een vrije trap maar half kon keren en Óscar Mingueza de bal tot corner verwerkte.

Na rust keerde Sergiño Dest niet meer terug binnen de lijnen: de rechtsback werd vervangen door Ousmane Dembélé, die meteen een grote impact op het spel van Barcelona had. Pogingen van Dembélé en Miralem Pjanic gingen naast het doel, terwijl Marko Dmitrovic in actie moest komen op een schot van Antoine Griezmann en één-tegen-één-situatie met Dembélé. De 0-1 van Eibar na 58 minuten spelen was dan ook een hard gelag voor Barcelona. Araujo verspeelde de bal knullig aan Kike Garcia, die een vrije doortocht had richting Ter Stegen en de wedstrijd uit balans bracht: 0-1.

Barça op gelijke hoogte! 1?-1? Dembélé rondt van dichtbij koeltjes af na goed voorbereidend werk van Coutinho ?????#ZiggoSport #BarcaEibar #LaLiga pic.twitter.com/DMo5bE11BM — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 29, 2020

Koeman koos na 66 minuten spelen ervoor om Trincao en Philippe Coutinho in te brengen voor Griezmann en Pjanic, en twee minuten later viel de gelijkmaker. Een lage pass van Junior Firpo vanaf links ging in eerste instantie aan iedereen voorbij, maar het was uiteindelijk Dembélé die met een harde schuiver de 1-1 liet aantekenen. In de resterende 25 minuten kreeg Barcelona het niet voor elkaar om het kalenderjaar met een glimlach af te sluiten. Ook de entree van Sergio Busquets voor Clément Lenglet, en daarna nog Riqui Puig voor Pedri, bood geen soelaas. De Catalanen kwamen niet verder dan mislukte pogingen van Pedri en Trincao. Het is voor Eibar het eerste punt ooit in het Camp Nou na zeven visites aan Barcelona.