Valentijn Driessen: ‘In de jeugd van Sparta leek hij al op Cristiano Ronaldo’

Daniel Cabot Kerkdijk 29 december 2020

Anwar El Ghazi verkeert momenteel in de vorm van zijn leven. De aanvaller van Aston Villa maakte maandagavond in de uitwedstrijd tegen Chelsea (1-1) alweer zijn vijfde treffer van de maand december. De reeks van El Ghazi startte op 12 december, toen hij de winnende tegen Wolverhampton Wanderers (0-1) maakte. Daarna volgden ook nog treffers tegen West Bromwich Albion (0-3, twee) en Crystal Palace (3-0, één). Fans van the Villans vergeleken de ex-Ajacied op sociale media zelfs met Cristiano Ronaldo.

Valentijn Driessen ziet dat El Ghazi veel in zijn mars heeft. “Als je in de top van de Premier League speelt, ben je een potentiële speler voor het Nederlands elftal. Toen hij in de jeugd van Sparta speelde, leek hij al een klein beetje op Ronaldo”, vertelde de chef voetbal van De Telegraaf in de podcast Kick-Off. “Die ontwikkeling heeft hij niet helemaal doorgezet, misschien wel door enkele verkeerde keuzes.”

Cristiano Ronaldo has posters of Anwar El Ghazi on his walls. pic.twitter.com/v4RbTqIQ8D — No Context AVFC (@NCAVFC) December 26, 2020

“Zo heeft hij aangegeven dat hij misschien te snel is weg gegaan bij Ajax”, doelt Driessen de transfer van Ajax naar Lille in januari 2017. “Hij had daar natuurlijk bonje met trainer Peter Bosz, maar via Aston Villa weet hij zich nu terug te knokken. Als je die goal van afgelopen weekeinde tegen Crystal Palace ziet... Geweldig. Af en toe zie je flitsen en denk je je: dit lijkt wel op de Cristiano Ronaldo van een jaar of vijf, zes terug.”

El Ghazi speelde uiteindelijk een seizoen in het tenue van Lille. In de zomer van 2018 werd de aanvaller uitgeleend aan Aston Villa, dat destijds in de Championship uitkwam. Hij speelde vervolgens een belangrijke rol in de promotie naar de Premier League en werd definitief overgenomen van de Noord-Fransen. “Er gingen eerder al geluiden op dat hij in plaats van Ryan Babel moest worden opgeroepen voor Oranje, toen werd daar op sociale media een beetje om gelachen, omdat hij pas zeven minuten had gespeeld”, haakte journalist Mike Verweij in. “Maar de laatste weken is El Ghazi onomstreden en maakt hij belangrijke goals.”

???? ??h?????? ???????????? ???????? ???????????? ??



5 duels, 5 goals ??



Door zijn goal speelt Aston Villa gelijk op bezoek bij Chelsea ?#ZiggoSport #PremierLeague #CHEAVL pic.twitter.com/9DbHzj4mP7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 28, 2020

“Hij is balvast, sterk en hij heeft een goede actie. Ook investeert hij heel veel in zichzelf, dat deed hij bij Ajax al. Cristiano Ronaldo is zijn voorbeeld. El Ghazi heeft lang moeten wachten, maar heeft zijn kans nu met beide handen gegrepen.” Verweij verwacht nog meer van El Ghazi. “Toen ik voorstelde om een verhaal over zijn ontwikkeling te schrijven, gaf hij aan dat hij wilde wachten. Hij is zo toegewijd dat hij na een aantal goede wedstrijden niet direct al zijn verhaal wil doen. Dat komt wel, zegt hij. Hij wil zich volledig op het voetbal focussen.”