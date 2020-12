Senesi deed saillante uitspraak over toekomstig ploeggenoot Lucas Pratto

Jeroen van Poppel 29 december 2020

Feyenoord staat op het punt om met Lucas Pratto zijn tweede Argentijnse speler aan de selectie toe te voegen. Marcos Senesi, de andere Feyenoorder uit het Zuid-Amerikaanse land, prijst zich waarschijnlijk gelukkig met de komst van de 32-jarige spits van River Plate, die een half jaar gehuurd wordt. Senesi sprak zich eerder namelijk lovend uit over Pratto.

Senesi speelde vanaf 2016 drie seizoenen voor San Lorenzo in Argentinië, alvorens hij voor zeven miljoen euro werd verkocht aan Feyenoord. In de Argentijnse competitie speelde Senesi verdeeld over twee wedstrijden 148 minuten tegen Pratto, die hij in beide duels van scoren wist af te houden. Toch raakte Senesi onder de indruk van de 1,87 meter lange spits, zo verklaarde hij later. "Ik denk dat Pratto mijn moeilijkste tegenstander in Argentinië was", zei Senesi tegenover Olé, toen van de komst van de spits naar Feyenoord dus nog totaal geen sprake was. "Hij heeft veel ervaring en beweegt zich over het hele veld. In een team als River Plate was hij heel goed."

Verder werd dinsdag bekend dat Pratto zelf zijn tijdelijke overgang naar Feyenoord heeft geforceerd. River Plate wilde de ervaren spits eigenlijk niet laten gaan, zeker gezien het speelschema van de club: op 3 januari staat de beladen stadsderby tegen Boca Juniors op het programma. Die maakt Pratto niet meer mee, want de aanvaller vertrekt dinsdagavond om 21.30 uur naar Nederland voor zijn medische keuring bij Feyenoord.

Technisch directeur Enzo Francescoli laat in de Argentijnse media optekenen niet blij te zijn met het vertrek van Pratto. "Hij heeft aan mij en onze trainer verteld dat hij zijn loopbaan daar wil voortzetten”, aldus Francescoli. "Lucas wil deze kans grijpen. Voor hem is het een mooie kans. Feyenoord is een grote club in Nederland. Ik begrijp hem wel." Als Pratto de medische keuring doorstaat, wordt hij zonder huursom gehuurd door Feyenoord.