Sevilla stopt historische reeks van Villarreal en Unai Emery

Daniel Cabot Kerkdijk 29 december 2020 • Laatste update: 19:36

Sevilla heeft Villarreal de eerste nederlaag sinds 27 september toegebracht. Het team van Julen Lopetegui won dinsdag met 2-0 en dat betekent dat het Villarreal van Unai Emery sinds de 4-0 nederlaag tegen Barcelona op achttien duels op rij zonder nederlaag blijft steken: een evenaring van het clubrecord tussen november 2014 en januari 2015 onder leiding van Marcelino. Emery bleef zelf eerder langer ongeslagen: 22 bij Arsenal (2018) en 25 bij Paris Saint-Germain (2017).

Villarreal domineerde in de eerste 45 minuten: het team van Unai Emery creëerde en maakte het spel, maar het was Sevilla dat met een minimale voorsprong het rustsignaal bereikte. Al na zeven minuten verscheen de 1-0 op het scorebord: na een handsbal van Juan Foyth na een inzet van Marcos Acuña ging de bal met hulp van de VAR op de stip en schoot Lucas Ocampos oog in oog met doelman Sergio zijn derde van het seizoen tegen de touwen.

De bezoekers probeerden de tussenstand weg te poetsen en speelden creatief, maar mede dankzij een ijzersterk optreden van Diego Carlos en Jules Koundé kon men in de laatste meters niet gevaarlijk worden en bleef een beloning uit. Met Yéremi Pino als vervanger van Foyth startte Villarreal uitstekend aan de tweede helft en des te gevoeliger was de tweede treffer van Sevilla na 53 minuten spelen.

Ocampos ontfutselde Rubén Peña de bal, gaf een heerlijke pass op Youssef En-Nesyri en de clubtopscorer schoot zijn negende van het seizoen laag achter Asenjo: 2-0. Dat was ook de eindstand in Zuid-Spanje, daar Sevilla enkele kansen liet liggen en Yassine Bounou met twee goede reddingen voorkwam dat Alfonso Pedraza en Samu Chukwueze hun ploeg terug in de wedstrijd brachten.

Luuk de Jong viel vlak voor tijd in voor En-Nesyri; Oussama Idrissi en Karim Rekik bleven op de bank. Sevilla staat vierde in LaLiga met zes punten minder en een wedstrijd meer dan koploper Atlético Madrid.