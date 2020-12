Atlético Madrid vindt tijdelijke vervanger van Trippier in Premier League

Jeroen van Poppel 29 december 2020 • Laatste update: 18:11

Atlético Madrid staat op het punt om Marcos Alonso op huurbasis binnen te halen, zo meldt The Independent. Het nieuws is geverifieerd en bevestigd door Marca. De Madrilenen huren de dertigjarige vleugelverdediger een half jaar van Chelsea, waar hij op het tweede plan was beland. Atlético Madrid neemt die beslissing met het oog op de megaschorsing van Kieran Trippier, die twaalf wedstrijden moet missen vanwege het overtreden van de gokregels.

Al in de zomerse transferperiode werd Alonso nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek bij Chelsea. Ook toen werd Atlético Madrid genoemd als mogelijke nieuwe bestemming, maar van een overgang kwam het toen niet. Alonso begon de eerste drie competitiewedstrijden van Chelsea zelfs in de basis, maar grove fouten in de wedstrijd tegen West Bromwich Albion kwamen de Spanjaard duur te staan. Chelsea stond bij rust met 3-0 achter, toen Alonso door de woedende manager Frank Lampard werd gewisseld. Sindsdien speelde de linksback geen minuut meer.

Chelsea maakte in de zomer van 2016 nog 23 miljoen euro aan Fiorentina voor de diensten van Alonso. De vleugelverdediger annex linkermiddenvelder begon sterk aan zijn avontuur op Stamford Bridge: in zijn eerste drie seizoenen gold Alonso als vaste basisspeler. Vanaf vorig jaar kwam de klad erin en belandde hij steeds vaker op de bank en dit seizoen is hij dus blijven steken op slechts drie optredens. In totaal staat Alonso op 152 officiële duels voor Chelsea, waarin hij 22 keer scoorde en 17 assists gaf.

Alonso kan gezien worden als een aanwinst voor de breedte van de selectie van Atlético. Door de langdurige afwezigheid van Trippier waren los Colchoneros dun bezet op beide backposities. Vermoedelijk kiest Diego Simeone voor Sime Vrsaljko als directe vervanger van rechtsback Trippier. Renan Lodi is de vaste linksback van Atlético, maar daarachter had Simeone weinig keus. Ook Manu Sánchez kan spelen als vleugelverdediger, maar speelde dit seizoen pas één officiële wedstrijd.