Hahn tekent contract bij Anderlecht en concurreert met ex-Eredivisionist

Dominic Mostert 29 december 2020 • Laatste update: 16:47

Warner Hahn maakt het seizoen af in België. De doelman heeft een contract bij Anderlecht ondertekend tot het eind van het seizoen, zo maakt Paars-Wit bekend via de officiële kanalen. Hahn vertrok afgelopen zomer bij sc Heerenveen en was sindsdien clubloos. In Brussel begint hij aan zijn eerste avontuur buiten de Nederlandse landsgrenzen.

De 28-jarige sluitpost keepte in het verleden bij FC Dordrecht, Feyenoord, PEC Zwolle en Excelsior. Zijn komst bij Anderlecht is het gevolg van een serieuze blessure bij eerste keus Hendrik Van Crombrugge, van wie onbekend is wanneer hij weer inzetbaar is. Hahn zal de concurrentie aangaan met de huidige eerste keus en ex-Willem II'er Timon Wellenreuther, reservedoelman Rik Vercauteren en zijn achttienjarige landgenoot Bart Verbruggen.

"In de jeugd heb ik vaak tegen Anderlecht gespeeld, ik ken de club dus al heel lang", vertelt Hahn op de website van zijn nieuwe club. "Ik heb heel veel zin in mijn eerste buitenlandse avontuur en kijk ernaar uit om vanaf zaterdag op training er meteen hard tegenaan te gaan." Anderlecht staat momenteel op de vierde plek in de Pro League, met zeven punten achterstand op koploper Club Brugge.