Koeman houdt twee grote namen ook in laatste duel van 2020 op de bank

Barcelona heeft de opstelling van Ronald Koeman bekendgemaakt voor de competitiewedstrijd tegen Eibar van dinsdagavond. In de laatste wedstrijd van het kalenderjaar treedt Barcelona aan zonder Lionel Messi, die al niet tot de wedstrijdselectie behoorde. Het duel tussen de nummers vijf en zeventien van LaLiga begint om 19.15 uur in het Camp Nou.

Messi werd de afgelopen dagen volgens Barcelona in Argentinië behandeld aan een enkelblessure. De aanvaller is inmiddels terug in Spanje, maar behoorde al niet tot de wedstrijdselectie voor het duel met Eibar. Gerard Piqué, Ansu Fati en Sergi Roberto zijn er door blessureleed niet bij, terwijl Jordi Alba na zijn gele kaart tegen Real Valladolid (0-3 zege) van vorige week dinsdag geschorst is voor de laatste wedstrijd van 2020 en vervangen wordt door Junior Firpo.

Koeman houdt tegen Eibar vast aan zijn tactiek met drie centrale verdedigers: Ronald Araújo, Óscar Mingueza en Clément Lenglet. Verder houdt de Nederlander opnieuw zowel Sergio Busquets als Philippe Coutinho op de bank. Miralem Pjanic krijgt de voorkeur naast Frenkie de Jong, terwijl Coutinho voorrang moet verlenen aan Pedri. Ousmane Dembélé is na een afwezigheid van vijf officiële wedstrijden weer inzetbaar voor Koeman. De buitenspeler is hersteld van een hamstringkwetsuur.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araújo, Lenglet, Mingueza, Junior Firpo; Pjanic, De Jong; Pedri; Griezmann, Braithwaite.