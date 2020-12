Weghorst: ‘Geen Nederlandse spits in topcompetities met betere statistieken’

Dominic Mostert 29 december 2020 • Laatste update: 16:09

Wout Weghorst beleefde een succesvol 2020 op sportief vlak. De spits van VfL Wolfsburg was woensdag in de bekerwedstrijd tegen SV Sandhausen (4-0) goed voor een dubbelslag en sloot het kalenderjaar af met 22 goals: 9 in de tweede seizoenshelft van 2019/20 en 13 in de eerste seizoenshelft van 2020/21. In gesprek met TC Tubantia zegt Weghorst trots te zijn op de statistieken die hij kan overleggen.

In de vijf grootste competities van Europa kwamen alleen Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Ciro Immobile, Erling Haaland, Mohammed Salah, Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé, Francesco Caputo en Lionel Messi vaker tot scoren. "Er zijn tien spitsen in Europa die dit jaar meer hebben gescoord dan ik", concludeert Weghorst. "Dat is mooi toch? Ik ben in de vorm van mijn leven en ik kan zeggen dat het door de meisjes komt. Mijn dochter Lucie is dit jaar geboren, ze is alweer acht maanden oud, het gaat snel. Mijn twee dochters maken me zielsgelukkig, ze zijn een enorme toevoeging op mijn leven."

Weghorst heeft bovendien veel aan de begeleiding door een persoonlijk trainer. "Ik zit goed in mijn vel, misschien wel beter dan ooit. Ik heb mijn team uitgebreid met een mental coach. Het heeft me zelfbewuster gemaakt en meer zelfvertrouwen gegeven", aldus de Nederlander, die momenteel op de derde plek staat in de topscorerslijst van 2020/21 in de Bundesliga. "Ik liep steeds tegen een laatste stukje aan, kreeg een knop niet om", vertelt hij. "Al jaren doe ik alles op wilskracht en dat werd zwaar. Deze mental coach gaat verder dan alleen oldschoolpraten, hij gaat naar mijn onderbewustzijn."

"Dat is heel interessant, zonder op de details in te gaan", vervolgt de 28-jarige Nederlander. "Ik gaf elke dag honderd procent. Altijd: op de training, tijdens een wedstrijd, overal. Meer, meer. Ik heb een enorme geldingsdrang. Dat heb ik nog steeds, maar ik heb geleerd te genieten." Ondanks zijn goede statistieken is Weghorst geen vaste waarde bij Oranje. "Ze maken keuzes en de keus valt niet vaak op mij, dat is elke keer een teleurstelling", beaamt de viervoudig international. "Mijn reactie is steeds: Ik ga nog meer vlammen en meer goals maken. Ik wil het laten zien. Als je kijkt naar mijn prestaties van de afgelopen drie seizoenen in de Bundesliga, dan is er geen Nederlandse spits in Europese topcompetities met betere statistieken."