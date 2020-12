Jürgen Klopp haalt oude bekende naar Liverpool om Van Dijk te helpen

Virgil van Dijk krijgt bij Liverpool met een nieuwe revalidatietrainer te maken. De koploper van de Premier League heeft via de officiële website bekendgemaakt dat Andreas Schlumberger met ingang van januari wordt overgenomen van Schalke 04. Schlumberger gaat zich bij Liverpool bezighouden met de spelers die (langdurig) geblesseerd zijn, onder wie Van Dijk. De international van het Nederlands elftal is herstellende van een zware knieblessure.

Schlumberger is een bekende van manager Jürgen Klopp, met wie hij tussen 2011 en 2015 samenwerkte bij Borussia Dortmund. De 54-jarige dokter werkte slechts één jaar bij Schalke. In het verleden deed Schlumberger ook dienst als revalidatiecoach bij Bayern München, Borussia Mönchengladbach, 1. FC Nürnberg en de Duitse voetbalbond. Bij Liverpool is Schlumberger benoemd tot hoofd herstel en prestaties. Dit is een door Liverpool nieuw gecreëerde specialistische rol, waarin nauw wordt samengewerkt met de huidige medische staf en revalidatiecoaches.

Van Dijk is niet de enige speler die bij Liverpool in de ziekenboeg zit. Ook Joe Gomez is voor langere uit de roulatie. Verwacht wordt dat beide verdedigers pas komende zomer terug zijn van hun knieblessure. Verder wordt de lijst met geblesseerden aangevuld door Diogo Jota, Thiago Alcántara, Naby Keïta en Joël Matip. Het is niet exact bekend wanneer Klopp weer over het viertal kan beschikken. Ondanks de vele afwezigen presteren the Reds uitstekend in de Premier League en wordt het jaar woensdagavond afgesloten als winterkampioen, als Liverpool op bezoek gaat bij Newcastle United.