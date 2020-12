Jack Wilshere vindt maanden na vertrek eindelijk onderdak

Dominic Mostert 29 december 2020 • Laatste update: 15:39

Jack Wilshere is terug bij AFC Bournemouth om zijn conditie op peil te houden. De clubloze middenvelder traint voorlopig mee met de huidige nummer drie van de Championship en geeft daarmee een eerste teken van leven sinds zijn vertrek bij West Ham United in de zomer. Wilshere werd in het seizoen 2016/17 door Arsenal al eens verhuurd aan Bournemouth.

The Cherries maken via de officiële kanalen bekend dat de 34-voudig international van Engeland meetraint, maar er wordt niet gesproken over de kans op een dienstverband. Supporters van Bournemouth bewaren in ieder geval warme herinneringen aan zijn periode bij de club, want Wilshere werd in november en december 2016 verkozen tot Speler van de Maand, schitterde tijdens een 4-3 overwinning op Liverpool en was onderdeel van de ploeg die uiteindelijk negende werd in de Premier League, de hoogste klassering ooit voor Bournemouth. Zijn verhuurperiode werd wel eerder dan gepland beëindigd, doordat Wilshere na een botsing met Harry Kane een beenbreuk opliep.

Die blessure liep de Engelsman medio april 2017 op. Voordat hij het seizoen moest staken, was Wilshere basisklant en speelde hij 27 competitiewedstrijden voor Bournemouth. Hij ging na de uitleenbeurt terug naar Arsenal, waarvoor de middenvelder in het seizoen 2017/18 twintig keer uitkwam in de Premier League. Na dat seizoen maakte hij op transfervrije basis de overstap naar West Ham United. Op 5 oktober werd zijn tot medio 2021 doorlopende contract voortijdig ontbonden door de club uit Londen. Wilshere speelde slechts achttien officiële wedstrijden in twee jaar tijd voor West Ham.

Wilshere werd gedurende zijn dienstverband bij the Hammers geveld door blessureleed, maar gaf na zijn vertrek aan dat hij ook vaak werd overgeslagen als hij wel fit was. "Ik ben pas 28 jaar, voel me fit en ben klaar om te voetballen", verzekerde Wilshere in een tweet. "Hoewel het me frustreert dat ik niet alles heb kunnen laten zien wat ik kan, ben ik ervan overtuigd dat ik nog steeds mee kan in de top. Ik zie uit naar de toekomst en hoop op het juiste moment een aankondiging te kunnen maken over mijn toekomst", zei het voormalig toptalent.