Janmaat keert met contract voor 2,5 jaar terug bij ADO Den Haag

Dominic Mostert 29 december 2020 • Laatste update: 15:25

Daryl Janmaat keert terug bij ADO Den Haag. De Eredivisionist maakt via de officiële kanalen bekend dat de rechtsback een contract voor tweeënhalf seizoen ondertekent. De 34-voudig international van Oranje was transfervrij sinds zijn vertrek bij Watford in oktober en trainde al anderhalve maand mee in Den Haag. Hij maakte in het seizoen 2007/08 bij ADO zijn debuut in het betaald voetbal en speelde 25 competitiewedstrijden voor de club.

De 31-jarige verdediger is blij met zijn terugkeer op het oude nest. "Het is prachtig om terug te komen bij de club waar het voor mij allemaal is begonnen. Dit voelt als thuiskomen", vertelt hij op de website van zijn nieuwe club. Janmaat kreeg een aantal buitenlandse aanbiedingen, maar besloot in Den Haag te blijven. "Ik heb er uitgebreid met mijn familie over gesproken en volg mijn gevoel. Het meetrainen is ook uitstekend bevallen. Ik heb het echt naar m’n zin."

ADO staat momenteel zeventiende in de Eredivisie en vecht tegen degradatie. Janmaat hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan het ontlopen van afdaling naar de Keuken Kampioen Divisie. "Makkelijk gaat het niet worden, maar ik hou wel van een uitdaging. Ik pak deze graag aan en heb er vertrouwen in dat het goed komt. We moeten er hard voor werken, maar ik zie genoeg kwaliteit in het team. Los van mijn eigen kwaliteiten hoop ik de ploeg ook te kunnen helpen met mijn ervaring."

Dat hij voor tweeënhalf jaar tekent, zegt volgens de routinier iets over zijn intenties. "Ik wil hier misschien wel afsluiten. Maar ik kom hier zeker niet om af te bouwen; ik ben fit en gretig", verzekert de ex-verdediger van sc Heerenveen, Feyenoord, Newcastle United en Watford. Martin Jol, hoofd van het Technisch Hart van de club, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Janmaat zijn oude vorm en fitheid snel hervindt. "Daryl is een absolute versterking voor onze defensie en kan hierin op twee posities van waarde zijn: op rechts en in het centrum."