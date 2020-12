‘Bas Dost kan door landgenoot opgevolgd worden bij Eintracht Frankfurt’

Joshua Zirkzee heeft de clubs voor het uitkiezen in januari. De aanvaller van Bayern München komt amper in de plannen van trainer Hans-Dieter Flick voor en geniet al langer interesse van 1. FC Köln. Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung komt daar nu serieuze belangstelling van Eintracht Frankfurt bij. Bij Eintracht moet Zirkzee de leegte invullen die Bas Dost heeft achtergelaten, nadat de boomlange spits vorige week vertrok naar Club Brugge.

Eintracht ziet in Zirkzee de ideale vervanger voor Dost, verzekert de krant. De tiener hoeft bij Bayern niet op heel veel speeltijd te rekenen en wordt als derde spits gezien achter Robert Lewandowski en Eric Maxim Choupo-Moting. Dit seizoen deed Flick slechts vier keer een beroep op Zirkzee. Drie keer kwam hij in actie in de Bundesliga en in de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid (1-1) mocht hij invallen. Bayern zou een verhuurperiode van de jongeling zien zitten om hem elders ervaring op te laten doen.

Afgelopen transferperiode was Zirkzee al dichtbij een vertrek, toen hij meermaals in verband werd gebracht met Feyenoord, maar tot transfer naar Rotterdam-Zuid kwam het niet. Ook Köln was afgelopen zomer geïnteresseerd in Zirkzee en heeft volgens Sky en BILD wederom goede papieren om de aanvaller binnen te halen. “We hadden contact. Ik sprak met Hasan (Salihamidzic, red.) en Hansi (Flick, red.), maar het was gewoon niet het juiste moment”, zei algemeen directeur Horst Heldt daar destijds over.

Zirkzee heeft nog een contract tot medio 2023 bij Bayern en gaf in november in gesprek met het Algemeen Dagblad aan open te staan voor een tijdelijk vertrek uit München. “Het is belangrijk dat ik volledige wedstrijden speel. Ik probeer fit te blijven en als ik in de winterstop op huurbasis kan vertrekken, is dat misschien een optie.” Hij zei dat er tijdens de zomerwindow interesse was. “Alleen was er te weinig tijd op de deadlinedag. Feyenoord? Ik heb zelf nooit met Feyenoord gesproken.”