Cristiano Ronaldo: ‘Soms drinkt hij Coca-Cola of Fanta en dan word ik pissig’

Dominic Mostert 29 december 2020 • Laatste update: 13:59

Cristiano Ronaldo probeert zijn kinderen de discipline bij te brengen die hij als profvoetballer aan de dag moet leggen. Zijn oudste zoon, Cristiano Ronaldo junior (10), speelt in de jeugdopleiding van Juventus en heeft volgens zijn vader veel talent. De vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar probeert de jonge Cristiano echter duidelijk te maken dat er meer voor nodig is om daadwerkelijk de top te bereiken.

Ronaldo was zondag aanwezig bij het gala van de Globe Soccer Awards in Dubai, waar hij werd uitgeroepen tot 'Speler van de Eeuw'. Rond de prijsuitreiking kreeg hij de vraag voorgelegd of zijn tienjarige zoon de benodigde vaardigheden heeft om een topvoetballer te worden. "Nog niet", reageerde de aanvaller van Juventus. "Ik ben streng voor hem. Soms drinkt hij Coca-Cola of Fanta en dan word ik pissig. Als hij chips of friet eet, dan hebben we ruzie. Hij weet dat ik er niet van houd. Ook mijn jongere kinderen kijken me altijd aan als ze chocolade eten."

Wat gebeurt er als Cristiano Ronaldo zijn kinderen betrapt met een blikje cola, een frietje of een reep chocola? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 29 december 2020

"Je moet je sterk houden", vervolgde Ronaldo over het weerstaan van verleidingen. "Maar om eerlijk te zijn: ja, hij heeft potentie. Het is een grote jongen met snelheid en gedrevenheid. Maar ik zeg hem telkens dat er ook veel toewijding en hard werk bij komt kijken. Als we thuis zitten, zeg ik soms: 'Ga even rennen op de loopband.' Daarna zeg ik: ‘Neem een koud bad om te herstellen en doe het morgen weer.' Hij zegt dan: 'Papa, het water is zo koud, ik wil er niet in'. Dat begrijp ik: hij is tien jaar. Het is aan hem, ik ga hem niet pushen om een voetballer te worden. Ja, dat heb ik het liefst, maar hij gaat worden wat hij wil worden, ook als hij bijvoorbeeld een arts wil worden. Ik wil gewoon dat hij denkt: 'Ik moet de beste worden.'"

Ronaldo merkt dat hij zelf als voorbeeld wordt gezien door veel jongeren. Het doet hem goed om te zien dat jongeren zijn werk waarderen. "Je ziet kinderen die eruit willen zien als ik. Ze nemen mijn kapsel, doen mijn trucjes, ga zo maar door. Mijn zoontje is tien en wil eruitzien als ik. Dan heb je nog wel even te gaan, maar het is leuk om te zien", lacht de Portugees. "Kinderen zijn de toekomst. Ik heb er vier en ik wens ze allemaal het beste. Soms, zoals nu hier in Dubai, rennen ze naar me toe, draaien zich om en roepen: 'Siiiiii'. Ik word er blij van, want het is een erkenning van mijn toewijding en de moeite die ik ervoor doe. Als je dan zoiets ziet, maakt dat me trots. Het geeft me motivatie om te blijven doen wat ik doe."