Club Brugge dendert door en heeft volgende Nederlander al medisch gekeurd

Dominic Mostert 29 december 2020 • Laatste update: 13:26

Club Brugge gaat opnieuw een Nederlander naar het Jan Breydelstadion halen, zo verzekert Het Laatste Nieuws dinsdagmiddag. De regerend kampioen van België kondigde eerder op de middag de komst van Bas Dost officieel aan en staat inmiddels ook op het punt om de rentree van Stefano Denswil af te ronden. De verdediger wordt de rest van het seizoen gehuurd van Bologna, zo is de verwachting.

Denswil maakte in de zomer van 2019 voor 6,5 miljoen euro de overstap van Club Brugge naar Bologna. In zijn eerste seizoen was hij onder trainer Sinisa Mihajlovic een vaste waarde, maar dit seizoen stond hij slechts eenmaal in de basis in de Serie A en tweemaal in de Coppa Italie. In het centrum van de achterhoede moet hij Danilo Larangeira, Takehiro Tomiyasu en Gary Medel voor zich dulden in de pikorde.

Club Brugge kan op zijn beurt een linksbenige verdediger goed gebruiken: Simon Deli haalt het niveau van vorig seizoen nog maar zelden en dan blijven er nog maar twee volwaardige, rechtsbenige centrale verdedigers over met Odilon Kossounou en Brandon Mechele. Matej Mitrovic stond lange tijd aan de kant met een hielblessure en keert in het nieuwe kalenderjaar terug bij Blauw-Zwart.

Denswil zou al medisch gekeurd zijn in Brugge. Zijn contract bij Bologna loopt nog anderhalf jaar door en er wordt door Het Laatste Nieuws niet gesproken over een optie tot koop. De ex-Ajacied speelde tussen 2015 en 2019 al voor Club Brugge en gaat Ruud Vormer, Noa Lang en Dost tegenkomen bij de huidige koploper van de Pro League. De club is nog actief in de Europa League, na een derde plaats in de groepsfase van de Champions League.